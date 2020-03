Sobre aciertos y errores de la experiencia suiza contra la pandemia habla Didier Pittet, en el frente contra el coronavirus desde Ginebra y consultado por miles de sus colegas en todo el mundo. El experto se indigna por la especulación con el gel hidroalcohólico para manos, cuya fórmula, adoptada por la OMS, ofreció al mundo gratuitamente.



En conversación con swissinfo.ch, vía Skype, el director del servicio de Prevención y Control de Infecciones en el Hospital Universitario de Ginebra (HUGEnlace externo) y al frente del programaEnlace externo de la Organización Mundial de la Salud (OMS) 'Clean Care is Safer Care' (Atención higiénica es atención segura') explica que el comportamiento de cada persona antes, ahora y después del confinamiento será determinante para reducir las infecciones causadas por el coronavirus:



Parte de la conversación por escrito con el reconocido epidemiólogo e infectólogo suizo:

swissinfo.ch: ¿Cuándo veremos el resultado de nuestro encierro?

Didier Pittet: En Suiza, en unas tres semanas podremos ver el resultado de estas medidas de confinamiento, pero nuestro comportamiento posterior al enclaustramiento será determinante.

La gente en Europa no siguió las reglas de distancia e higiene en la primera fase de la propagación del COVID-19. De allí que haya un crecimiento mayor de los casos ahora. Estamos en la fase exponencial y vemos el impacto de nuestro comportamiento en el mes pasado, con el aumento de casos en los hospitales.

No obstante, el número de decesos es bajo en Suiza por diversas razones. Debido, en parte, a que al principio de la propagación pudimos identificar todos los casos, todos de personas llegadas de Italia, italianos y suizos.

Pero muchos no atendieron el llamado de hacer distancia, de evitar reuniones, y ahora están las consecuencias en nuestros hospitales.

swissinfo.ch: Nuestras únicas armas: distancia social y lavarse las manos. ¿Son suficientes?

D.P.: La distancia social y la higiene de manos son las dos claves fundamentales. Y si usted está enfermo, al estornudar o toser cúbrase con la parte interna del codo y lávese las manos manos siempre antes de tocar sus lentes u otro objeto. Esa es la fórmula para evitar los contagios en su pequeño círculo, en la familia.

swissinfo.ch: ¿Qué pasó en Suiza y en el resto de Europa que no debe repetirse ni aquí ni en otros sitios?

D.P.: No es el virus, sino el comportamiento de la gente lo que hará la diferencia. Respetar las medidas, pero el problema es que, en muchos países, cuando las medidas fueron anunciadas por los gobiernos, muchas personas de todas las generaciones no siguieron las advertencias: Los más ancianos, que sabían que era peligroso para ellos, realmente no entendieron. La gente de mediana edad no respeto la distancia. Tuve experiencias personales y de amigos y colegas que cuando les decíamos: “No saludo con la mano, sino con el codo”, nos tildaban de tontos. No fue una reacción estúpida, fue lo correcto.

A la última categoría, adolescentes y jóvenes adultos, se les dijo que no tuvieran festividades, pero siguieron estando muy cerca entre ellos.

En Suiza, ante esa situación, hemos reforzado las medidas, cerrando casi todo, y esto ayudará. La pregunta es cuándo ayudará. Tal vez en unas tres semanas. Es muy importante que la gente sepa esto.

En Suiza el único mensaje es “quédese en casa”. Guardar las distancias.



swissinfo.ch: Para otros países, apenas inicia el ascenso de la curva de contagios. ¿Cuál es el mensaje principal para ellos?

D.P.: Seguir las reglas que recomiendan sus gobiernos, pero no se necesita que un gobierno nos las imponga. Sabemos que siempre es importante lavarse las manos perfectamente antes de tocarse la cara o un objeto, o en caso de tocar por error a alguien. Y si usted se siente enfermo hay que entrar por sí mismo en cuarentena. Esto será muy eficiente.



swissinfo.ch: ¿10 días está bien?



D.P.: Es lo que usualmente aconsejan las autoridades. Pero si todavía hay síntomas en el noveno día, se debe continuar con la cuarentena.



swissinfo.ch: En muchos países no hay más desinfectante a base de alcohol para frotarse las manos, incluido Suiza ¿Qué hacer?



D.P.: Este producto es primeramente para los servicios hospitalarios, para sanidad. Ellos deben tener el producto siempre.

Actualmente hay tanta demanda en la comunidad y en los hospitales que se ha agotado en muchos sitios. Pero para la gente en casa, en confinamiento, agua y jabón es suficiente.



No tenemos para todo el mundo el gel antiséptico. Por ahora, reitero, en Suiza no se necesita porque estamos en casa. Pero una vez que volvamos a la vida regular, será diferente y se necesitará de nuevo tener en existencia el líquido hidroalcohólico para desinfectar las manos.



En Suiza lanzamos una gran iniciativa para producirlo lo más pronto posible. Incluso la industria de perfumes de Ginebra dejó su producción tradicional para producir este líquido desinfectante. Pero es importante guardar los frascos para rellenarlos.



Y lo más importante: Hay gente que se está comportando muy mal. Por ejemplo, encontré en Amazon una oferta de 20 de estas botellas de gel antiséptico hidroalcohólico por mil francos. Algo totalmente deshonesto, inaceptable, especialmente para mí que doné la fórmula a la OMS para que se produzca este desinfectante libremente, sin patente.

Lo mismo ocurre con las máscarillas, que se ofrecen a gente que hoy tampoco las necesita.



Pero para terminar con una nota positiva: recibimos muchos ofrecimientos de ayuda y donativos. La solidaridad es hoy clave en el mundo.





Didier Pittet Nació en Ginebra en 1957. Analizó el nivel de infecciones en los pacientes del hospital universitario por falta de higiene del personal: 18%. Como solución ofreció a su hospital y a la humanidad una fórmula hidroalcohólica para desinfectar manos, vía la OMS, que universalizó su estrategia higiénica desde 2005. Unos 180 países y más de 20 000 hospitales de las regiones más pobres del globo han adoptado esta fórmula antiséptica concebida junto con su colega inglés, William Griffiths, farmacéutico en el laboratorio del hospital ginebrino, que había desarrollado una primera fórmula en Friburgo. Griffiths en colaboración con Pittet la perfeccionó en Ginebra. No haber patentado está fórmula y ofrecerla sin más al mundo -error o gran virtud humanista- inscriben los nombres de Griffiths y Pittet en la historia contemporánea. Para ambos, lo esencial fue reducir las infecciones y hacerle la vida más fácil al personal sanitario con un producto que en segundos permite tener manos desinfectadas. Pittet es de larga data un “influencer”. La reina de Inglaterra lo nombró ‘Commander of the British Empire’ y su nombre también se ha barajado en las nominaciones al Nobel de la Paz. En 2017 fue laureado con el Premio Robert KochEnlace externo. Sí, Pittet es un caso pandémico. Su “regalo” al mundo desde el hospital universitario de Ginebra -que se calcula ha reducido al 50% las infecciones nosocomiales-, también ha resultado lucrativo para las farmacéuticas, ya que es necesario un laboratorio para producirlo. No obstante, en muchos países del Sur, su elaboración local es de muy bajo costo. Muchos discípulos de Pittet han pasado el mensaje de las manos limpias en los nosocomios, en muchos rincones del globo, como en Cuba, donde swissinfo.ch siguió la labor de sus estudiantes en 2012.

Hoy, el epidemiólogo e infectólogo suizo recibe unos 4 000 ‘e-mails’ al día de sus colegas en todo el mundo en busca de consejo para atacar el SARS-CoV-2. Difundir, igual que su actual enemigo viral, ha sido desde hace décadas su misil para salvar miles de vidas: Lavarse las manos con agua y jabón y, a falta de tiempo en los hospitales, desinfectarse con la fórmula hidroalcohólica concebida en Ginebra para frotarse las manos, en segundos...

