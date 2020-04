En cuanto a la reanudación de las operaciones y los tratamientos médicos no urgentes, que también está prevista para el 27 de abril, Alain Berset precisó que esa decisión será tomada a escala cantonal, de acuerdo con las necesidades propias de cada lugar.

Suiza declina imponer uso generalizado de mascarillas 22 de abril de 2020 - 14:27 Al anunciar que desde el 27 de abril y durante dos semanas la Confederación distribuirá un millón de mascarillas protectoras por día en los comercios al menudeo, el Gobierno reiteró este miércoles que no impondrá su uso generalizado. “La mejor manera de protegerse contra el coronavirus sigue siendo el distanciamiento social y la higiene”, subrayó el ministro de Salud, Alain Berset en conferencia de prensa. “En determinadas situaciones, las mascarillas protectoras incluso pueden ser contraproducentes y conducir a no respetar el distanciamiento social”, agregó el responsable de Epidemiología de la Oficina Federal de Salud Pública (OFSP), Daniel Koch. “Pero, en casos como la visita al peluquero, en los que no se puede respetar esa distancia social, las mascarillas deben ser utilizadas”, puntualizó. Las autoridades han precisado que el proceso de desconfinamiento se llevará a cabo en tres etapas, la primera de las cuales empieza el 27 de abril. Las dos siguientes están previstas para el 11 de mayo y el 8 de junio. La evolución de la situación sanitaria determinará los detalles en el proceso de transición y, de manera conjunta, autoridades y sectores concernidos implementararán un concepto de protección para evitar una recaída. Y en esos conceptos se incluye el empleo de las mascarillas. Marcha atrás Para la primera fase, entre otras medidas, se había anunciado que todos los departamentos de los almacenes que venden comestibles serían reabiertos (solamente la sección de productos alimenticios nunca cerró). Sin embargo, esa medida generó una serie de críticas entre otros comercios, por lo que las autoridades decidieron dar marcha atrás. Eso significa que el cierre de los sectores de productos no comestibles se mantendrá hasta el 11 de mayo cuando está prevista la apertura de todas las tiendas. En cuanto a la reanudación de las operaciones y los tratamientos médicos no urgentes, que también está prevista para el 27 de abril, Alain Berset precisó que esa decisión será tomada a escala cantonal, de acuerdo con las necesidades propias de cada lugar.