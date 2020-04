Swiss job market shows first signs of Covid-19 pandemic

Derechos de autor

Todos los derechos reservados. Los contenidos de la oferta web de swissinfo.ch están protegidos por los derechos de autor. Solo se permite su utilización para fines personales. Cualquier uso de contenidos de la oferta web que excede esta finalidad, especialmente su difusión, modificación, transmisión, almacenamiento y copia, solo puede tener lugar con el previo consentimiento por escrito de swissinfo.ch. Si tiene interés en un uso en estos términos, le rogamos que nos envíe un correo electrónico a contact@swissinfo.ch.

Más allá del uso personal, se permite únicamente la colocación de un hiperenlace a un contenido específico en el propio sitio web o en un sitio web de terceros. Los contenidos de la oferta web de swissinfo.ch solamente pueden incorporarse respetando su integralidad y en un contexto sin publicidad. Para todo soporte lógico, directorio, todos los datos y sus respectivos contenidos de la oferta web de swissinfo.ch que explícitamente se ponen a disposición para descargar, se otorgan licencias exclusivas y no transferibles que se limitan a la descarga y al almacenamiento en equipos personales. Todos los derechos extensibles que van más allá, continúan siendo de la propiedad de swissinfo.ch. No se admite, en particular, la venta o cualquier tipo de uso comercial.

Reproducir artículo

Ya se registra aumento en el desempleo 07 de abril de 2020 - 10:19 La caída de la tasa de desempleo en Suiza fue de corta duración. Saltó al 2,9% en marzo, mientras que después de un aumento de cuatro meses había registrado una disminución en febrero al 2,5%, anunció este martes la Secretaría de Estado de Asuntos Económicos (Seco). Unas 135 624 personas estaban desempleadas a finales de marzo, 17 802 más que el mes anterior, precisó Seco en un comunicado. Los primeros efectos de la crisis económica vinculada al coronavirus se sintieron claramente. Esta es la tasa de desempleo más alta desde febrero de 2018. En cuanto a las personas en desempleo parcial, hasta enero (última cifra disponible) se produjo un incremento del 13% con respecto al mes anterior y 3 717 afectados. El número de empresas afectadas fue de 178, unas 26 más que en diciembre. A fines de marzo, las solicitudes de desempleo parcial se dispararon: 570 000 de 42 000 compañías, lo que corresponde aproximadamente al 11% de la fuerza laboral. El ministro de Economía anunció a principios de este mes 51 000 empresas y alrededor de 656 000 empleados. “Creo que el desempleo aumentará claramente”, subrayó el jefe de la Unidad del Trabajo de Seco, Boris Zúrcher. “Cuanto más dure esta situación, más difícil será salir. Si sigue así, afectará a empresas solventes”. La tasa de desempleo entre los extranjeros aumentó en marzo al 5,2% (frente al 4,6% y entre los ciudadanos suizos al 2,1% (1,8%).