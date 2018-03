Suiza acogió con satisfacción la reunión anunciada entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el líder norcoreano, Kim Jong-un. No está claro si la reunión podría tener lugar en Suiza.

Satisface a Suiza reunión EE UU-Corea del Norte 09 de marzo de 2018 - 14:34 Suiza acogió con satisfacción la reunión anunciada entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el líder norcoreano, Kim Jong-un. No está claro si la reunión podría tener lugar en Suiza. Trump dijo el jueves que estaba preparado para reunirse con Kim en lo que sería el primer encuentro cara a cara entre los líderes de los dos países. Potencialmente marca un gran avance para aliviar las tensiones sobre el programa de armas nucleares de Pyongyang. Funcionarios surcoreanos anunciaron la reunión tras mantener conversaciones con el presidente de Estados Unidos en la Casa Blanca. Transmitieron un mensaje verbal de Kim, diciendo que el líder norcoreano estaba “comprometido con la desnuclearización”. El encuentro entre los mandataros podría tener lugar en mayo, precisaron. Berna está en contacto con las partes involucradas, indicó este viernes el Ministerio suizo de Exteriores a la agencia de noticias suiza SDA-ATS. Suiza ha manifestado su disposición de organizar las conversaciones, pero corresponde a partes cuándo y dónde quieren reunirse, dijo el ministerio. El presidente suizo Alain Berset se reunió con representantes de Corea del Norte durante su viaje a los Juegos Olímpicos de Invierno en Corea del Sur en febrero. Aprovechó la oportunidad para resaltar la importancia del diálogo entre las dos Coreas. En septiembre de 2017, Suiza confirmó su voluntad de actuar como mediador entre Corea del Norte y Corea del Sur después de que aumentaran las tensiones tras una prueba nuclear norcoreana.