Persiste tensión entre Suiza y Rusia 26 de septiembre de 2018 - 08:13 El ministro suizo de Exteriores, Ignazio Cassis, se reunió el martes con su homólogo ruso, Serguéi Lavrov, en el marco de la Asamblea General de la ONU en Nueva York. La conversación, sin embargo, no permitió avances en cuanto al caso de espionaje que altera las relaciones entre Suiza y Rusia. Cassis describió la reunión como algo tensa. “Después de todo, no hablamos del clima, sino de las diversas informaciones que han circulado en Suiza sobre eventuales actividades de inteligencia de Rusia”, indicó el ministro helvético tras el encuentro. Esperar a que el clima se calme Cassis no quiso indicar si el ministro ruso se había disculpado por el asunto del espionaje. “Conversaciones semejantes no tienen por objetivo acusar o disculparse. Se intercambian impresiones e informaciones”, comentó. Señaló asimismo que invitó a Lavrov a Suiza y que este prefiere esperar a que el clima se calme nuevamente. Las relaciones entre los dos países, generalmente buenas, se han tensado un poco en las últimas semanas dadas las sospechas de espionaje a gran escala por parte de diplomáticos rusos en Suiza. Una “escalada” que Cassis denunció hace unos días. Muchos objetivos potenciales Suiza enfrenta desde hace tiempo actividades de espionaje en su territorio, en particular debido a la presencia de numerosas organizaciones internacionales. swissinfo.ch elaboró un mapa de los principales objetivos potenciales de los espías. 1. Berna. La capital del país es un objetivo principal para las actividades de espionaje. En ella se desarrolla toda la actividad gubernamental y parlamentaria y es sede de las embajadas de los diversos países que tienen representación en Suiza. Y las embajadas son lugares tradicionalmente sensibles en materia de espionaje. En cuanto al sector empresarial, la región de Berna también puede atraer espías. A la sede de Swisscom, por ejemplo, en Ostermundigen. 2. Como sede europea con un gran número de organizaciones internacionales, Ginebra es un blanco principal para maniobras de espionaje. Las actividades del CERN (la Organización Europea para la Investigación Nuclear) también pueden interesar a los servicios de inteligencia. 3. En Basilea se encuentran los gigantes de la industria farmacéutica suiza. Un campo sensible que puede ser objeto de actividades de espionaje. 4. Spiez alberga el Instituto Suizo de Protección ABC (Atómico, Biológico y Químico). En el contexto de ataques biológicos en Gran Bretaña y en países que intentan adquirir armas nucleares, las actividades del instituto son altamente sensibles. 5. Zúrich está en el corazón de la actividad de los bancos suizos, que forman parte de los más poderosos del mundo. En términos de investigación, la ciudad también está a la vanguardia con la Escuela Politécnica Federal de Zúrich. 4. En Villigen (Argovia), el Instituto Paul Scherrer también destaca por sus avanzadas investigaciones. Afiliado a las escuelas politécnicas, el organismo está particularmente interesado en los campos de materia y materiales, energía y medio ambiente y salud. 5. En Lausana se halla la segunda Escuela Politécnica Federal del país, cuyas investigaciones de punta, particularmente en nanotecnología, son susceptibles de interesar a los espías. La Agencia Mundial Antidopaje también puede ser objeto de intentos de intrusión. 6. El grupo RUAG (con actividades en los campos de aviación, defensa y espacio) en Emmen (Lucerna) y el fabricante de aviones Pilatus en Stans (Nidwalden) probablemente sean objetivos de actividades de espionaje. 7. Baden, Oerlikon y, en general la aglomeración de Zúrich, albergan industrias de alto rendimiento que operan en sectores muy sensibles, como ABB y Wehrtechnik (Rheinmetall Air Defense). 8. Gracias a su atractivo fiscal, la ciudad de Zug es sede de los gigantes mundiales del comercio y el transporte de materias primas. La región alberga también la ‘Crypto Valley Association’, que reúne empresas emergentes que aspiran a desempeñar un papel de liderazgo en el campo de la criptofinanza y las tecnologías de cadena de bloques.