Simonetta Sommaruga, quien ocupa la presidencia rotativa de Suiza este año, visitó Auschwitz-Birkenau el lunes para asistir a la ceremonia en recuerdo de la liberación, hace 75 años, de las víctimas confinadas en este campo de concentración. Sobrevivientes suizos del Holocausto también estuvieron presentes en una ceremonia centrada en todos aquellos seres afectados por el exterminio nazi.

El campo de concentración de Auschwitz-Birkenau en Polonia se convirtió en un símbolo de la política nazi de exterminación de personas judías. "En este año que marca el 75 aniversario de la liberación de los campos, recordamos a millones de víctimas judías y sobrevivientes del Shoah. También recordamos a los sinti, roma y yenish y todos aquellos que sufrieron bajo el Nacionalsocialismo y fueron víctimas de la barbarie nazi", indicó la presidenta.



Sommaruga también recordó a los ciudadanos suizos que fueron dirigidos a los campos de concentración. "Mis pensamientos también están con los sobrevivientes suizos, quienes con demasiada frecuencia experimentaron rechazo y falta de empatía después de la guerra. Me pregunto cuántas vidas podrían haberse salvado en Europa en ese momento si más hombres y mujeres hubieran dicho "no" al antisemitismo y el racismo. Los errores del pasado no se pueden borrar, pero podemos aprender de ellos, abrir los ojos y seguir siendo críticos", sentenció.

Suiza contribuyó con 1.2 millones de francos suizos ($1.24 millones) para respaldar al Fondo de la Fundación Auschwitz-Birkenau , indicó el gobierno en un comunicadoEnlace externo.







