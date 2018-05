Este contenido fue publicado el 18 de mayo de 2018 16:59 18 de mayo de 2018 - 16:59

Israelíes y palestinos se manifiestan frente a la nueva embajada de EE UU en Jerusalén durante su inauguración el pasado 14 de mayo. (Keystone)

El Consejo de Derechos Humanos de la ONU debe decidir sobre el establecimiento de una comisión de investigación que determine si se cometieron crímenes de guerra durante la represión de los manifestantes en Gaza. Una búsqueda de la verdad y la justicia que abogados israelíes que defienden los derechos de los palestinos intentan hacer valer en los tribunales israelíes y frente a la opinión pública del Estado hebreo. Testimonio.

El llamado al establecimiento de una comisión de investigación fue hecho por el secretario general de las Naciones Unidas el 31 de marzo, después de la primera manifestación en Gaza de la “gran marcha de retorno” y la caída de los primeros muertos bajo las balas de los francotiradores del ejército israelí.

Tras de que las iniciativas diplomáticas en Nueva York para que el Consejo de Seguridad de la ONU adoptara el expediente se estrellaran con la negativa de Washington, el proyecto para crear una comisión de investigación aterrizó en el Consejo de los Derechos Humanos en Ginebra en el marco de una sesión extraordinariaEnlace externo.

En el terreno, organizaciones no gubernamentales (ONG) israelíes trabajan a diario para defender los derechos de los palestinos en los territorios ocupados por Israel y para luchar contra las violaciones de que son objeto.

La Asociación Yesh DinEnlace externo (voluntarios en derechos humanos, en hebreo) es una de esas ONG. A finales de febrero, se dio a conocer en Ginebra, en dos conferenciasEnlace externo organizadas por el Departamento de Derecho Internacional Público de la Universidad de Ginebra, la Orden de Abogados de Ginebra y la rama local de la asociación JCallEnlace externo.

Su director, Lior Reuven Amihai, habla sobre las acciones emprendidas desde el inicio de los enfrentamientos en Gaza que tuvieron un punto culminante el pasado lunes con motivo de la conmemoración de la Nakba en 1948, la contraparte palestina del 70 aniversario de la creación del Estado de Israel.

swissinfo.ch: ¿Ha logrado presentar su caso ante los tribunales israelíes?

Lior Reuven Amihai: El 15 de abril presentamos una apelación ante la Corte Suprema en nombre de cuatro organizaciones de derechos humanos (Yesh Din, Asociación de Derechos Civiles en Israel (ACRI), Gisha y HaMoked) para que los tribunales aclararan las actuales reglas de las tareas del ejército, en particular las regulaciones sobre tiros con balas reales, que en este contexto son ilegales. Pedimos, en conformidad con el derecho internacional y el derecho israelí, que el uso de municiones reales solamente sea autorizado como último recurso, cuando haya una amenaza inminente para la vida.

Hemos argumentado que las regulaciones actuales parecen permitir que se abra fuego contra civiles desarmados que no constituyen un peligro inminente, incluso si son descritos por los militares como "agitadores clave" situados demasiado cerca de la valla (que separa a Israel de la Franja de Gaza). Sostuvimos que las manifestaciones deben ser permitidas y que hay muchas formas no letales para que los militares dispersen a los manifestantes cuando sus acciones se vuelven violentas. Pero el proceso aún no ha concluido.

swissinfo.ch: ¿Está amenazada la independencia de la justicia israelí?

Sí, el sistema judicial israelí es objeto de numerosas tentativas para que pierda su independencia. Los partidos de derecha, los políticos y los grupos antiliberales y ultranacionalistas han lanzado durante muchos años duras campañas contra los tribunales, que consideran como un obstáculo a sus objetivos políticos.

Estas campañas socavan los derechos humanos de los palestinos en los territorios ocupados, de los ciudadanos israelíes que se oponen a la política gubernamental o de los refugiados llegados de África. Los valores democráticos de Israel se erosionan.

Un ejemplo: actualmente existe presión para que se apruebe un proyecto de ley que permita al Parlamento dar el visto bueno a una legislación que el Tribunal Superior de Justicia considera inconstitucional. Se trata de un ataque especialmente flagrante contra la independencia del Tribunal Supremo.

swissinfo.ch: ¿Cómo reacciona la población israelí ante el elevado número de muertos y heridos palestinos en Gaza?

Creo que cada vez hay más personas que cuestionan los puntos de vista y las acciones del gobierno en estos enfrentamientos. Asistimos a manifestaciones en algunas ciudades del país para pedir el fin del asedio (de la Franja de Gaza) y el fin de los disparos y los asesinatos de manifestantes palestinos.

No obstante, seguimos siendo una pequeña minoría ya que la mayoría de la opinión pública israelí ve lo que los medios de comunicación locales le muestran, información basada en gran medida en el discurso del gobierno. En la mayoría de los casos, las manifestaciones en Gaza son presentadas con una sola dimensión: la de militantes violentos de Hamas que tratan de derribar la valla y llevar a cientos de miles de personas a Israel para masacrar a sus habitantes.

swissinfo.ch: ¿Su ONG cuenta con el apoyo de Suiza?

Lo recibimos hasta 2017 a través de la Secretaría de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, que era un grupo de trabajoEnlace externo de cuatro Estados europeos (Dinamarca, Países Bajos, Suiza y Suecia). Este grupo de trabajo se disolvió después. Estos países tratan actualmente de encontrar otra manera de continuar su respaldo a nuestra labor.



Contenido externo les lois de la guerre Dans toute guerre ou conflit armé, il y a des règles reconnues internationalement que personne ne peut ignorer. #RespectDuDroit #DIH pic.twitter.com/sFBcmzfnXc — CICR (@CICR_fr) May 15, 2018



