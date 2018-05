Yves Besson recuerda que durante las negociaciones de paz iniciadas en Oslo, los palestinos no exigieron el regreso efectivo de millones de palestinos, sino un reconocimiento por parte de Israel de su responsabilidad hacia los 700 000 palestinos que huyeron en 1948. “Ignazio Cassis hace poco caso de esas personas a las que les gustaría poder reclamar un origen, ese derecho a regresar, incluso si no lo van a realizar concretamente”, agrega.

Al respecto, Yves Besson también muestra su azoro. Antiguo director de la UNRWA, considera que la observación es particularmente torpe: “Hoy, la UNRWA es el último vestigio del interés de la comunidad internacional en favor de los palestinos y de sus refugiados. Además, decir tal cosa no es neutral, ya que este argumento ha sido un leitmotiv de Israel y de Estados Unidos”.

En la misma entrevista, Ignazio Cassis aborda el tema de los refugiados palestinos: “Los refugiados sueñan con regresar a Palestina. Mientras tanto, ya no hay 700 000 refugiados palestinos en el mundo [como en 1948], sino 5 millones. No es realista que ese sueño se convierta en realidad para todos. Sin embargo, la UNRWA mantiene esa esperanza. Para mí, la pregunta es: ¿La UNRWA es parte de la solución o del problema?”

Antiguo diplomático suizo en Medio Oriente, Yves Besson no puede creerlo: “¿Cómo puede decir una cosa parecida? Tanto Jordania como Egipto firmaron un acuerdo de paz con Israel. Y los países árabes apoyaron un plan de paz propuesto por Arabia Saudita hace unos quince años. Y esos son solo algunos ejemplos que contradicen las palabras de nuestro ministro. Ignazio Cassis debe estar mal informado”.

El DFAE está en contacto regular con la UNRWA, a diferentes niveles. El Sr. Cassis se entrevistó el 14 de mayo durante su viaje a Jordania, con Pierre Krähenbühl, comisario general del UNRWA. Las discusiones son francas y constructivas y permiten abordar diversos temas de interés común. El DFAE no brinda más detalles sobre el contenido de las entrevistas”.

El 21 de diciembre de 2016, el Consejo Federal [Gobierno] decidió continuar financiando el presupuesto del programa de la Oficina de Socorro y Obras de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina (UNRWA) para los años 2017-2020. Este financiamiento no ha sido cuestionado.

“El DFAE no tiene nada que agregar a lo dicho por el consejero federal I. Cassis al ‘Aargauer Zeitung’.

El ministro suizo de Asuntos Exteriores habla en primer lugar del impasse en el proceso de paz israelí-palestino: “Mientras los árabes no estén dispuestos a acordar a Israel el derecho de existir, Israel se sentirá amenazado en su existencia y se defenderá”

Derechos de autor

Todos los derechos reservados. Los contenidos de la oferta web de swissinfo.ch están protegidos por los derechos de autor. Solo se permite su utilización para fines personales. Cualquier uso de contenidos de la oferta web que excede esta finalidad, especialmente su difusión, modificación, transmisión, almacenamiento y copia, solo puede tener lugar con el previo consentimiento por escrito de swissinfo.ch. Si tiene interés en un uso en estos términos, le rogamos que nos envíe un correo electrónico a contact@swissinfo.ch.

Más allá del uso personal, se permite únicamente la colocación de un hiperenlace a un contenido específico en el propio sitio web o en un sitio web de terceros. Los contenidos de la oferta web de swissinfo.ch solamente pueden incorporarse respetando su integralidad y en un contexto sin publicidad. Para todo soporte lógico, directorio, todos los datos y sus respectivos contenidos de la oferta web de swissinfo.ch que explícitamente se ponen a disposición para descargar, se otorgan licencias exclusivas y no transferibles que se limitan a la descarga y al almacenamiento en equipos personales. Todos los derechos extensibles que van más allá, continúan siendo de la propiedad de swissinfo.ch. No se admite, en particular, la venta o cualquier tipo de uso comercial.

Reproducir artículo

Sorprendentes declaraciones de Cassis sobre la UNWRA Frédéric Burnand Ginebra 17 de mayo de 2018 - 16:38 ¿Al declarar a su regreso de Jordania que la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos (UNRWA) constituye un obstáculo para la paz, el ministro suizo de Exteriores da muestras de torpeza o lanza una pelota de prueba para reorientar la diplomacia suiza en Medio Oriente? Respuestas de expertos. Sus declaraciones fueron publicadas este jueves por diversos medios de la prensa de expresión alemana. La entrevista con Ignacio Cassis tuvo lugar a su regreso de una visita a Jordania a principios de esta semana. El ministro suizo de Asuntos Exteriores habla en primer lugar del impasse en el proceso de paz israelí-palestino: “Mientras los árabes no estén dispuestos a acordar a Israel el derecho de existir, Israel se sentirá amenazado en su existencia y se defenderá” Precisiones del Ministerio de Exteriores A las preguntas de swissinfo.ch, el Ministerio de Asuntos Exteriores suizo (DFAE) responde: “El DFAE no tiene nada que agregar a lo dicho por el consejero federal I. Cassis al ‘Aargauer Zeitung’. El 21 de diciembre de 2016, el Consejo Federal [Gobierno] decidió continuar financiando el presupuesto del programa de la Oficina de Socorro y Obras de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina (UNRWA) para los años 2017-2020. Este financiamiento no ha sido cuestionado. El DFAE está en contacto regular con la UNRWA, a diferentes niveles. El Sr. Cassis se entrevistó el 14 de mayo durante su viaje a Jordania, con Pierre Krähenbühl, comisario general del UNRWA. Las discusiones son francas y constructivas y permiten abordar diversos temas de interés común. El DFAE no brinda más detalles sobre el contenido de las entrevistas”. Antiguo diplomático suizo en Medio Oriente, Yves Besson no puede creerlo: “¿Cómo puede decir una cosa parecida? Tanto Jordania como Egipto firmaron un acuerdo de paz con Israel. Y los países árabes apoyaron un plan de paz propuesto por Arabia Saudita hace unos quince años. Y esos son solo algunos ejemplos que contradicen las palabras de nuestro ministro. Ignazio Cassis debe estar mal informado”. En la misma entrevista, Ignazio Cassis aborda el tema de los refugiados palestinos: “Los refugiados sueñan con regresar a Palestina. Mientras tanto, ya no hay 700 000 refugiados palestinos en el mundo [como en 1948], sino 5 millones. No es realista que ese sueño se convierta en realidad para todos. Sin embargo, la UNRWA mantiene esa esperanza. Para mí, la pregunta es: ¿La UNRWA es parte de la solución o del problema?” ¿Torpeza o palabras deliberadas? A instancias del periodista, Ignazio Cassis finalmente responde a su pregunta: “Mientras los palestinos vivan en campos de refugiados, querrán regresar a su patria. Al apoyar a la UNRWA, nosotros mantenemos vivo el conflicto. Es una lógica perversa, porque de hecho, todos quieren poner fin al conflicto”. Al respecto, Yves Besson también muestra su azoro. Antiguo director de la UNRWA, considera que la observación es particularmente torpe: “Hoy, la UNRWA es el último vestigio del interés de la comunidad internacional en favor de los palestinos y de sus refugiados. Además, decir tal cosa no es neutral, ya que este argumento ha sido un leitmotiv de Israel y de Estados Unidos”. Yves Besson recuerda que durante las negociaciones de paz iniciadas en Oslo, los palestinos no exigieron el regreso efectivo de millones de palestinos, sino un reconocimiento por parte de Israel de su responsabilidad hacia los 700 000 palestinos que huyeron en 1948. “Ignazio Cassis hace poco caso de esas personas a las que les gustaría poder reclamar un origen, ese derecho a regresar, incluso si no lo van a realizar concretamente”, agrega. Riccardo Bocco, especialista en Medio Oriente en el ‘Graduate Institute’ de Ginebra, está de acuerdo: “No hay que confundir el origen del conflicto árabe-israelí en 1948 con la solución encontrada para ayudar a los refugiados palestinos. Y la situación de los refugiados palestinos difiere mucho según el país en el que se encuentren. ¿Quién asesora a Ignazio Cassis?” ¿Una reorientación? ¿El Ministro de Exteriores busca reorientar con estas declaraciones la diplomacia suiza, acercándose a los puntos de vista israelí y estadounidense? Es muy pronto para decirlo. Pero Riccardo Bocco teme que esos torpes comentarios del jefe de la diplomacia suiza socaven la confianza construida por sus predecesores ante todas las partes en el conflicto y el papel de mediador que Suiza pretende jugar.