Con el Consulado en una maleta Norma Domínguez, Buenos Aires 08 de octubre de 2019 - 11:00 Desde que en julio de 2012 Suiza cerró los consulados en Paraguay y Uruguay, tres funcionarios del Centro Consular Regional de Suiza en Buenos Aires salen de viaje con la oficina a cuestas. El objetivo de estos viajes consulares, que se realizan una vez al año, es expedir documentos de identidad y evitar que los suizos en estos países se sientan desatendidos. La vicecónsul Tania Seiler acaba de llegar a las oficinas del Centro Consular Regional de Suiza Buenos Aires que atiende a más de 17 000 ciudadanos suizos que residen en Argentina (15 000), Paraguay (1 000) y Uruguay (1 000). Llega desde Montevideo donde estuvo tres días recibiendo y documentando a los suizos que viven en Uruguay. Está feliz: todo funcionó como esperaban y celebra realizar estos “días consulares” donde puede acercarse a sus compatriotas y asistirlos. “Como vamos con todo muy organizado, son días amenos y gratos. Todos vienen contentos, aprecian mucho que el Gobierno suizo les dé esta posibilidad, y lo toman con gran responsabilidad”, relata Tania Seiler a swissinfo.ch. De hecho, no hay ausencias ni impuntualidades. “En esta ocasión, por ejemplo, tuvimos una familia que llegó desde muy lejos, de una zona rural, que se había levantado a las 4 de la mañana para llegar a tiempo. Su turno era a las 8:45 horas”. Seiler destaca la gratitud de la gente que se acerca. “Están contentos porque sienten la cercanía. Les gusta que estemos allí, los escuchemos, los atendamos…” A su lado están Ricardo Klokow y Urs Lütolf, dos de los colaboradores que la acompañan y asisten durante estos viajes y también en el Consulado de Suiza en Buenos Aires. Un equipo “todo terreno” Klokow explica que son viajes breves, de 3 a 5 días, de intenso trabajo, en los que la vicecónsul y un asistente deben repartirse las tareas, coordinar horarios, y llevar todo el material para montar “una oficina ambulante” en la que puedan hacer lo mismo que hacen en Buenos Aires. “En este viaje hicimos documentos a 70 ciudadanos en tres días, además de atender consultas de lo más variadas”, dice Klokow, mientras comparte las fotos que documentan su trabajo en Montevideo. Entre ellas se aprecia una del embajador de Suiza en Uruguay, Martin Strub, quien aprovechó la visita para hacer su documento de identidad. Cada destino tiene sus particularidades, señalan Seiler, Klokow y Lütolf, y en cada uno de ellos aprenden cosas sobre la colonia suiza en el respectivo país. “Los paraguayos todavía mantienen el dialecto suizo alemán como lengua principal, algo que se nota más que en los otros lugares que visitamos. Saludan en suizo alemán. Una vez llegó una abuelita que se puso a hablar dialecto con Urs [Lütolf] porque apenas tenía oportunidades de hablarlo”, recuerdan. Destacan la solidaridad que existe entre la comunidad suiza en Paraguay. Hay zonas donde no tienen acceso a Internet, como en el Chaco paraguayo, por lo que se avisan de los viajes consulares y se mantienen informados, aunque todavía están enojados por el cierre de la embajada y lo manifiestan. En Uruguay, los suizos agradecen muchísimo los viajes consulares y respetan los horarios y los turnos. Siempre tienen una energía muy positiva. Sobre la visita a Ruiz de Montoya, en la provincia argentina de Misiones, donde estarán entre el 5 y el 10 de octubre, estiman que atenderán a más de 80 ciudadanos, y aprovecharán para celebrar la fiesta de los jóvenes suizos cuando cumplen los 18 años. A este destino llegan muchos colonos radicados en los alrededores, desde ciudades de Formosa, Corrientes, Chaco y hasta de Paraguay, ya que el consulado envía correos electrónicos a toda la comunidad cercana a Ruiz de Montoya. Una vicecónsul muy viajera y empática Tania Seiler intenta ponerse en los zapatos de sus conciudadanos. Está atenta a la situación de los suizos que piden turnos para tramitar la expedición de documentos, y contempla si son mayores, si tienen niños pequeños, si son familias numerosas y considera hasta la distancia que deben recorrer para llegar al lugar del día consular. A lo largo de su carrera diplomática ha estado destinada en Roma (Italia), Nairobi (Kenia), dos veces en Costa de Marfil, San Francisco (EE UU), Camerún y desde abril de 2018 en Buenos Aires. Durante los primeros seis meses tuvo que abocarse casi exclusivamente a atender los temas referidos a la nacionalidad ya que el 1 de enero de 2018 entró en vigor la nueva ley de nacionalidad suiza. “Y desde julio de 2018 soy contadora, atiendo la ayuda social y también la nacionalidad. Comencé a tomar destinos para los viajes consulares, y desde entonces visito Montevideo, Asunción y Misiones”, explica. “Los suizos en el extranjero ya saben que una vez por año se hacen estos viajes y unos 4 o 5 meses antes de viajar les mandamos por e-mail una invitación a los residentes de la zona y los invitamos a registrar su solicitud en nuestra web, si quieren hacerse los documentos, obtener información específica o realizar algún trámite”. Es en estas ocasiones que los ciudadanos suizos pueden informar si cambiaron su estado civil, si tuvieron hijos, hacer su fe de vida, o averiguar por becas de estudios para ellos o sus hijos. “Sabemos que estos viajes sirven. Nos lo hacen sentir los mismos suizos cuando llegamos”, concluye la Vicecónsul. Y las estadísticas la respaldan: Desde 2015 hasta 2019, en los viajes consulares se han realizado 346 documentos en Uruguay, 418 en Paraguay y 383 en Misiones. Más de 1 100 documentaciones entre pasaportes y cartas de identidad, sin contar las consultas evacuadas, los trámites de ayuda social, de educación y de fe de vida. Y sin contabilizar el intenso y sostenido trabajo que desde el Centro Consular Regional Buenos Aires se realiza cada día, con atención de un promedio de más de 20 personas que a diario se acercan a las ventanillas, de lunes a viernes, de 9 a 12, y un promedio aún mayor de consultas telefónicas y desde la página web.