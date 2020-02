En Suiza, el derecho a voto es a partir de los 18 años de edad, con excepción del cantón de Glarus, donde desde el 2007 se permite el derecho de votar a partir de los 16 años. En Neuchâtel, hoy sus ciudadanos decidieron no reducir la edad de este derecho, por 58,5% votos.

Argovia endurece la naturalización y Neuchâtel dice no al voto a los 16 Marie Vuilleumier con agencias 09 de febrero de 2020 - 14:11 Los ciudadanos del cantón de Argovia aprobaron ampliamente este domingo un endurecimiento de las condiciones para la concesión de la naturalización y en el cantón de Neuchâtel no se aceptó el derecho de voto a los 16 años. En Argovia, los otrora beneficiarios extranjeros de asistencia social, es decir, ayuda financiera cuando la pesona por sí misma no obtiene ingresos suficientes para su manutención, tendrán que esperar 10 años antes de poder solicitar el pasaporte de la cruz blanca. Este domingo, el 64,8% de los ciudadanos en Argovia aprobaron un endurecimiento de las condiciones para la naturalización. Entre otras cosas, la nueva legislación estipula que los antiguos beneficiarios de la asistencia social deben esperar diez años después de la última ayuda financiera del Estado antes de presentar la solicitud. Los solicitantes de la nacionalidad suiza también tendrán que responder correctamente a al menos tres cuartas partes de las preguntas formuladas por las autoridades cantonales, sobre conocimientos relativos a la vida en Suiza. En el país alpino, la mayoría de los cantones han fijado un plazo de tres años para que los antiguos beneficiarios de la asistencia social puedan solicitar la naturalización, si así lo desean. Este plazo es de 5 años en los cantones de Basilea y Turgovia, y de 10 años en el cantón de Berna. No al derecho a voto a los 16 años en Neuchâtel En Suiza, el derecho a voto es a partir de los 18 años de edad, con excepción del cantón de Glarus, donde desde el 2007 se permite el derecho de votar a partir de los 16 años. En Neuchâtel, hoy sus ciudadanos decidieron no reducir la edad de este derecho, por 58,5% votos. Una iniciativa popular pedía la posibilidad de obtener este derecho, previa solicitud. La idea fue apoyada por la mayoría del parlamento cantonal así como por el gobierno local. Sólo los liberales-radicales y la Unión Democrática de Centro se opusieron, y al final, el pueblo rechazó la iniciativa en las urnas.