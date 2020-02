Durante la campaña previa a la votación, dos comités tomaron el campo para luchar contra el nuevo artículo de la ley. El primero está compuesto principalmente por miembros de la UDF y la UDC. El segundo está formado por personas LGBTIQ que dicen querer los mismos derechos que el resto de los ciudadanos, pero no un tratamiento especial.

Sin embargo, el derecho penal no se aplica a las declaraciones o actos dentro del círculo de familiares o amigos. Tampoco se aplica a los debates objetivos en público, que siguen estando permitidos.

En la actualidad, el derecho penal prevé penas privativas de libertad y financieras para las agresiones o la discriminación por motivos de afiliación racial, ética o religiosa, pero no por la orientación sexual o la identidad de género. El Gobierno y la mayoría del Parlamento proponen, por tanto, completar el artículo del Código Penal contra el racismo añadiendo la discriminación basada en la homosexualidad, la heterosexualidad o la bisexualidad de una persona o un grupo de personas.

(it)

Derechos de autor

Todos los derechos reservados. Los contenidos de la oferta web de swissinfo.ch están protegidos por los derechos de autor. Solo se permite su utilización para fines personales. Cualquier uso de contenidos de la oferta web que excede esta finalidad, especialmente su difusión, modificación, transmisión, almacenamiento y copia, solo puede tener lugar con el previo consentimiento por escrito de swissinfo.ch. Si tiene interés en un uso en estos términos, le rogamos que nos envíe un correo electrónico a contact@swissinfo.ch.

Más allá del uso personal, se permite únicamente la colocación de un hiperenlace a un contenido específico en el propio sitio web o en un sitio web de terceros. Los contenidos de la oferta web de swissinfo.ch solamente pueden incorporarse respetando su integralidad y en un contexto sin publicidad. Para todo soporte lógico, directorio, todos los datos y sus respectivos contenidos de la oferta web de swissinfo.ch que explícitamente se ponen a disposición para descargar, se otorgan licencias exclusivas y no transferibles que se limitan a la descarga y al almacenamiento en equipos personales. Todos los derechos extensibles que van más allá, continúan siendo de la propiedad de swissinfo.ch. No se admite, en particular, la venta o cualquier tipo de uso comercial.

Reproducir artículo

La homofobía: un crimen en Suiza Katy Romy y Patricia Islas 09 de febrero de 2020 - 12:47 La discriminación basada en la orientación sexual será sancionada en Suiza de la misma manera que el racismo. El pueblo acepta la inclusión de la homofobia en el Código Penal suizo. En la actualidad, el derecho penal prevé penas privativas de libertad y financieras para las agresiones o la discriminación por motivos de afiliación racial, ética o religiosa, pero no por la orientación sexual o la identidad de género. El Gobierno y la mayoría del Parlamento proponen, por tanto, completar el artículo del Código Penal contra el racismo añadiendo la discriminación basada en la homosexualidad, la heterosexualidad o la bisexualidad de una persona o un grupo de personas. En su opinión, la ampliación del derecho penal es necesaria para reforzar la protección contra la homofobia, ya que la dignidad humana es un valor fundamental para nuestra sociedad y el comportamiento discriminatorio viola los principios garantizados por la Constitución Federal. Por consiguiente, la legislación suiza se ajustaría a la de países como Francia, Austria, Dinamarca y los Países Bajos, que han aprobado leyes que permiten castigar la homofobia en el derecho penal. Las casillas electorales cerraron a las doce del día y si la evolución de las preferencias del voto en las previsiones continúa en la tendencia actual, el pueblo habría dicho ‘sí’ a la ampliación del artículo 261bis del Código Penal. Sigue la evolución de los resultados en nuestro mapa: De este modo, en el futuro se prohibirían los actos o declaraciones públicas que atenten contra la dignidad humana de una persona o un grupo de personas en relación con su orientación sexual, creando un clima de odio y poniendo en peligro la coexistencia pacífica en la sociedad. También se castigará a aquel que se oponga a prestar un servicio al público, como la entrada a un restaurante u hotel, debido a la orientación sexual. Sin embargo, el derecho penal no se aplica a las declaraciones o actos dentro del círculo de familiares o amigos. Tampoco se aplica a los debates objetivos en público, que siguen estando permitidos. En la actualidad, el autor de una infracción de la ley contra el racismo se arriesga a una pena de hasta tres años de prisión. Dado que este tipo de delito se persigue de oficio, las autoridades tendrán que intervenir cuando tengan conocimiento de actos de odio y discriminación por motivos de orientación sexual. Sin embargo, se niega a las asociaciones el derecho a ser parte en el procedimiento y a solicitar una reparación. Ataque a la libertad de expresión Al cambio de ley aprobado por el Parlamento se opuso un referéndum lanzado por la Unión Democrática Federal (UDF), un pequeño partido ultraconservador que afirma basar sus posiciones políticas en principios bíblicos. El UDF, que ya había luchado contra la unión registrada de parejas homosexuales en 2004, logró reunir las 50 000 firmas necesarias para el referéndum. Entre los principales partidos, sólo la Unión Democrática del Centro (UDC) se puso del lado de la UDF. Los dos grupos políticos de derecha han luchado contra lo que llaman una "ley del bozal", que a su juicio constituye una censura de la libertad de expresión y de conciencia. A sus ojos, el Código Penal ya ofrece una sólida base jurídica para defender a cualquier ciudadano en caso de insultos, amenazas y calumnias. Durante la campaña previa a la votación, dos comités tomaron el campo para luchar contra el nuevo artículo de la ley. El primero está compuesto principalmente por miembros de la UDF y la UDC. El segundo está formado por personas LGBTIQ que dicen querer los mismos derechos que el resto de los ciudadanos, pero no un tratamiento especial. Cabe señalar, sin embargo, que las organizaciones LGBTIQ apoyan la propuesta de enmienda del Código Penal aprobada por el Parlamento. Sus miembros se han reunido en un comité externo que lucha por garantizar una mayor protección de las personas lesbianas, gays y bisexuales contra el odio, la denigración y la discriminación. La norma penal antirracista El artículo 261 bis del Código Penal suizo, la llamada regla antirracista, entró en vigor el 1 de enero de 1995. Fue adoptada tras la adhesión de Suiza a la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, de 21 de diciembre de 1965. Según este artículo, toda persona que discrimine o desacredite públicamente a una persona o grupo de personas por motivos de raza, etnia o religión será castigada con una pena de prisión de hasta tres años o una multa. Esto también se aplica a quienes incitan públicamente al odio o propagan una ideología destinada a desacreditar o calumniar sistemáticamente a los miembros de una raza, etnia o religión. Y, del mismo modo, para cualquiera que ignore o busque justificar el genocidio u otros crímenes contra la humanidad.