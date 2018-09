En 2014, el francés BNP Paribas tuvo que desembolsar un récord de 8 900 millones de dólares por no apegarse a las sanciones de Estados Unidos contra Sudán, Cuba e Irán.

Credit Suisse "reclasifica" fondos ligados a Rusia 22 de agosto de 2018 - 17:29 Credit Suisse, la segunda institución bancaria helvética, "reclasificó" dentro de su sistema unos 5 000 millones de francos de activos vinculados con Rusia a principios de este año, en el marco de las sanciones impuestas por Washington a Moscú. Los activos en cuestión han pasado de la clasificación "activos bajo gestión" a "activos bajo custodia", explicó el banco. El banco procedió a efectuar esa medida en el segundo trimestre de 2018. En abril, Estados Unidos impuso sanciones a Rusia bajo el argumento de la interferencia de Moscú en las democracias occidentales y de sus acciones en Siria y Ucrania. La decisión de Credit Suisse (CS) pone en evidencia el temor generalizado entre los bancos de las consecuencias negativas que puede entrañar el hecho de ignorar las sanciones impuestas por Estados Unidos. En 2014, el francés BNP Paribas tuvo que desembolsar un récord de 8 900 millones de dólares por no apegarse a las sanciones de Estados Unidos contra Sudán, Cuba e Irán.