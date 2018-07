Este contenido fue publicado el 15 de julio de 2018 11:00 15 de julio de 2018 - 11:00

eva 1 Eva Witschi vor Graffitti A post shared by Eva Witschi (@komeredent) on Jun 6, 2017 at 4:13am PDT

Antes de regresar algún día a Suiza y criar a sus hijos en su país, Eva Witschi, de 25 años , quiere “vivir a tope” durante un tiempo y aprovechar todas las posibilidades que le ofrece un sitio extremadamente cosmopolita. Desde 2016 vive en Gran Bretaña con su novio, y pese al Brexit no ve amenazada su carrera profesional en el sector publicitario.

swissinfo.ch: ¿Por qué se marchó de Suiza?

Eva Witschi: Me fui de Suiza en julio de 2016 junto con mi novio, con el que estoy desde hace muchos años. Llevábamos bastante tiempo soñando con el proyecto de vivir durante un largo tiempo en el extranjero, y como queríamos ir a un país donde se hablara inglés, el más cercano era Gran Bretaña. Vivimos un año en Birmingham y en septiembre de 2017 nos mudamos a Londres.

swissinfo.ch: ¿Fue un viaje sin retorno o piensa volver a Suiza algún día?

E.W.: No descarto volver a Suiza dentro de unos años, pero primero quiero vivir a tope durante un tiempo y aprovechar las posibilidades que me ofrece un sitio extremadamente cosmopolita como es Londres.

En Suiza me sentía un poco como en un callejón sin salida, porque no sabía lo que quería hacer profesionalmente. En Gran Bretaña encontré cursos de máster que no existen en Suiza en la misma modalidad. Son más creativos, orientados a la práctica y más internacionales en lo que respecta a los estudiantes. He tenido la oportunidad de colaborar con agencias de publicidad líderes a nivel internacional y aprender de ellas. En Suiza no habría tenido nunca una oportunidad así.

swissinfo.ch: ¿Qué tipo de trabajo hace ahora? ¿Cómo surgió y qué tal le va?

E.W.: El 1 de septiembre de 2017 presenté mi trabajo de máster sobre ‘Future Media: PRO’ en la ‘Birmingham City University’ y cinco días después empecé a trabajar como ‘media activation executive’ (ejecutiva de activación de medios) en Essence, una agencia internacional de comunicación de Londres. En este momento formo parte del llamado ‘paid social team’, es decir que me ocupo de la publicidad digital para clientes internacionales en diversas redes sociales, entre otros para los mercados alemán y francés.

Me va muy bien, todos mis colegas son muy amables y abiertos. Todos los viernes, a partir de las 4 hay cerveza y vino en el horario de trabajo (cosas así solamente pasan en Gran Bretaña...); cada martes por la tarde hay yoga para todos a los que les interese.

Me sorprende, pero es un hecho, la semana laboral es más corta que en Suiza, trabajamos 40 horas, pero aquí las horas extraordinarias no se pagan. No me importa, porque a cambio hago experiencias inestimables que quizá no podría hacer en Suiza.

swissinfo.ch: ¿Dónde vive usted ahora exactamente y cómo son en Londres la vida y la cocina?

E.W.: Desde septiembre de 2017 vivimos en Hackney, en el nordeste de Londres, un barrio muy creativo y con mucha vida. Compartimos un piso de tres habitaciones con una pareja hispano-colombiana. Yo me desplazo cada día al trabajo en bicicleta, tardo 40 minutos, así evito el metro, donde hace mucho calor y siempre está abarrotado, y me mantengo en forma.

Cuando tenemos ganas de comer fuera disponemos de una gigantesca oferta gastronómica de todo el mundo. El fin de semana podemos ir a museos, eventos culturales o fiestas a las que en Suiza no podríamos ir.

En Londres se puede hacer casi todo lo que uno quiera, solamente hay que saber dónde buscar. No lejos de aquí hay incluso una granja en plena ciudad, en la que se puede acariciar a los animales.

Lo que más me sorprendió es que Londres (o al menos Hackney) es más ecológico que Birmingham. Aquí no solamente podemos reciclar la basura separándola, sino que tenemos incluso compost... en una ciudad de varios millones de habitantes. Si Londres lo consigue, cualquiera lo debería poder conseguir.

eva 2 Eva Witschi A post shared by Eva Witschi (@komeredent) on Jul 4, 2017 at 10:13am PDT

swissinfo.ch: ¿Qué es más atractivo en Gran Bretaña que en Suiza? ¿Cuál es la mayor diferencia entre Gran Bretaña y Suiza?

E.W.: Para mí la mayor diferencia son el tamaño y la multiculturalidad, y lo más atractivo son las oportunidades profesionales. Londres es la capital de la publicidad, aquí nació el papel de los llamados ‘Strategists’, ese es el papel que quiero tener. Y como Londres es una ciudad tan cosmopolita, aquí trabajan innumerables empresas y agencias publicitarias, lo que para mí resulta fascinante.

Por otra parte, Suiza es más atractiva por su seguridad, lo que quizá se deba en parte a su tamaño, me refiero a la seguridad en la vida cotidiana. En Suiza no cuento con no poder bajarme del tranvía. En Londres es más probable que uno no pueda bajarse del metro porque ha habido un atentado. Pero también me refiero a la seguridad del sistema de sanidad y los seguros.

swissinfo.ch: ¿Qué piensa de Suiza desde lejos?

E.W.: Suiza es un palacio en el corazón de Europa, mi patria, un puerto seguro al que muy probablemente volveré dentro de unos años, porque también quiero que mis hijos se críen en un palacio.

Yo creo que la gente en Suiza no es consciente de que vive en un palacio. Desde lejos se tiene otra perspectiva y se es más consciente de lo valioso que es haberse criado tan protegido, lo poco que hay que pagar para ir a la universidad y lo reducido de los desplazamientos en bicicleta o a pie.

eva 3 El rascacielos londinense 'The Shard' A post shared by Eva Witschi (@komeredent) on Jul 17, 2017 at 2:08pm PDT Das Londoner Hochhaus "The Shard".

swissinfo.ch: ¿Cómo ve su futuro en Gran Bretaña tras la decisión del Brexit?

E.W.: No creo que nuestra situación aquí se vea amenazada por el Brexit, porque los dos trabajamos y vivimos aquí desde hace tiempo. Puede que me equivoque, pero de momento no creo que nuestra situación cambie mucho. Me preocupan las posibles repercusiones para Gran Bretaña y que la economía pueda resentirse.

eva 4 Eva Witschi (en el centro) con unas primas. A post shared by Eva Witschi (@komeredent) on Apr 8, 2017 at 6:54am PDT Eva Witschi (Mitte) mit Kusinen.

swissinfo.ch: ¿Participa en comicios suizos? ¿Por correo postal o por voto electrónico?

E.W.: Este año solamente me he perdido unos comicios, si no siempre he votado por correo postal o electrónico, usando el sistema E-Voting.

swissinfo.ch: ¿Qué es lo que más echa de menos de Suiza?

E.W.: Las salchichas Cervelat, las patatas fritas con pimentón de Zweifel, la mayonesa Thomy y el chocolate. Por supuesto, también echo de menos a mis amigos y mi familia, pero por suerte no estamos demasiado lejos, así que podemos ir regularmente a Suiza o recibir visitas aquí.



Traducido del alemán por Raquel Ruiz Berset, swissinfo.ch

