Coronavirus: la situación en Suiza Balz Rigendinger 02 de marzo de 2020 - 14:02 Suiza es uno de los veinte países más afectados por el coronavirus en el mundo. Se han cofirmado 47 casos de contagios. He aquí un resumen de la situación en el país y de la respuesta oficial. ¿Cuál es la situación actual en Suiza? Debido a la propagación del coronavirus, el Consejo Federal (Gobierno) declaró al país en “situación especial” con base en la Ley Federal de Epidemias. La medida permite al Gobierno federal pasar por encima de las competencias cantonales para la adopción de medidas, incluida la prohibición de eventos. Es la primera vez que se recurre a estas disposiciones legales. Concretamente, el Consejo Federal ha prohibido, al menos hasta el 15 de marzo, todas las manifestaciones que reúnen a más de mil personas. También ha recomendado a la población: evitar los saludos de mano o con abrazos desechar los pañuelos usados en contenedores cerrados acudir a las urgencias hospitalarias solamente después de anunciarse Por lo demás, la vida continúa normalmente para la mayoría de la población. ¿Se puede atrapar el nuevo coronavirus en Suiza? En Suiza, el riesgo de infección con el nuevo coronavirus es actualmente moderado, según la Oficina Federal de Salud Pública. Hasta este 3 de marzo se cuentan 45 casos confirmados. Por lo tanto, Suiza es uno de los 20 países más afectados por el Covid-19 en el mundo. Otras infecciones aún son posibles. Aquí encontrará un enlace externo con las cifras actualizadas de todos los casos registrados en el mundo. Los afectados están aislados, para evitar la propagación del virus tanto como sea posible. Cualquier persona que haya estado en contacto cercano con un paciente, es decir, durante más de 15 minutos a una distancia de menos de dos metros, debe permanecer en cuarentena durante dos semanas. Cien personas se ven afectadas por esta medida actualmente en Suiza. ¿Ayuda Suiza a la repatriación de sus ciudadanos? Se han organizado repatriaciones de algunos suizos que viven en la ciudad china de Wuhan. Pero actualmente no hay planes para tomar otras medidas, indicó el Ministerio suizo de Exteriores (DFAE). “Afortunadamente, por ahora no está planificada ni se lleva a cabo repatriación alguna”, señaló Hans-Peter Lenz, jefe del centro de gestión de crisis del Ministerio de Exteriores. Los ciudadanos suizos pueden dirigirse a todas las representaciones suizas en el extranjero. Estas últimas, así como la línea de urgencia establecida por el DFAE han respondido cientos de preguntas de ciudadanos preocupados en los últimos días. ¿Se ven particularmente afectados los suizos en el extranjero? Según la Ley sobre los suizos en el extranjero, los ciudadanos suizos expatriados no tienen el derecho absoluto a la repatriación organizada desde un área en crisis. Sin embargo, el DFAE asiste a los ciudadanos suizos que se encuentran en situaciones de crisis en el extranjero tanto como es posible, indicó Hans-Peter Lenz. La Organización de los Suizos en el Extranjero (OSE) ha cancelado la próxima sesión del Consejo de los Suizos en el Extranjero (CSE), que estaba prevista para el 14 de marzo en Berna. “El Ministerio de Exteriores nos subrayó el componente internacional del Consejo de los Suizos en el Extranjero, así como la edad promedio relativamente alta de los delegados, lo que constituye factores de riesgo”, explicó el CSE en un comunicado. ¿A qué prestar atención en casa o de viaje? La Organización Mundial de la Salud aún no ha emitido restricciones de viaje. Antes de cualquier desplazamiento para asistir a algún evento en el interior del país es recomendable averiguar si no ha sido cancelado, ya que la Confederación ha prohibido grandes manifestaciones y que los cantones y ciudades también pueden prohibir las manifestaciones más pequeñas. Actualmente no existen medidas especiales para escuelas, guarderías, hogares y otras instituciones de capacitación o atención. Y el Consejo Federal ha descartado hasta ahora la idea de cerrar las fronteras. Sin embargo, la aerolínea suiza ha reducido el número de conexiones a países donde el peligro de contaminación es particularmente alto. ¿Qué consecuencias para la economía suiza? La Secretaría de Estado de Economía (SECO) no espera daños económicos a corto plazo. Por el contrario, incluso mencionó un cierto resurgimiento debido a las compras que ciertos habitantes hacen para constituir reservas. Sin embargo, a mediano plazo, a Seco le preocupan las pérdidas en los mercados bursátiles y la interrupción de la cadena de suministro para la industria suiza y para los grupos internacionales con sede en Suiza. Según Seco, a las empresas se les permite utilizar el desempleo parcial para compensar una posible caída en la actividad. Un manual sobre gestión de pandemias está a disposición de las empresas. El Gobierno no asumirá la responsabilidad por las pérdidas financieras debido a la prohibición de manifestaciones importantes, ya que se aplica el principio de fuerza mayor. SigaSWI swissinfo.ch aquíEnlace externo, en FacebookEnlace externo y en TwitterEnlace externo para estar al tanto de la situación en Suiza en torno a la propagación del coronavirus y las medidas adoptadas para evitar mayores contagios.