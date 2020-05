Tratamiento de un paciente con COVID-19 en la unidad de cuidados intensivos de los Hospitales Universitarios de Ginebra (HUG). Imagen del 9 de abrilde 2020.

(Keystone / Martial Trezzini)

Los hospitales y clínicas de Suiza enfrentan una pérdida financiera de entre 1 700 millones de francos y 2 900 millones debido a la pandemia del coronavirus, según estimaciones iniciales.

La evaluación, encargada por la asociación de hospitales suizos H +Enlace externo, dada a conocer este viernes, es la primera a escala nacional sobre el impacto financiero de la crisis para las instalaciones sanitarias. Diversos cantones ya habían manifestado sus preocupaciones.

Neuer Inhalt Suscripción a la Newsletter ¿Desea recibir las últimas noticias de Suiza? Suscríbase a nuestra newsletter

De acuerdo con la investigación, hay dos razones principales para las pérdidas, la primera es que los hospitales tuvieron que contratar personal adicional y dotarse de suministros médicos, como equipo de protección personal (EPP). La segunda, que los procedimientos no urgentes se suspendieron a lo largo de siete semanas durante la suspensión parcial de actividades decretada por el Gobierno para contener la pandemia. Entrambas medidas representaron el 80% de las pérdidas de ingresos, dijo H +.

¿Quién cierra la brecha financiera?

El ministro del Interior, Alain Berset, responsable también de la cartera de Salud, dijo esta semana que las cirugías electivas no habían sido canceladas, sino postergadas. Sus declaraciones han sido interpretadas como un anuncio de que el Gobierno no participará en el saneamiento de la situación financiera de los hospitales, según un informe de la emisora nacional suiza RTSEnlace externo.

Diversos cantones, que consideran necesario proporcionar un apoyo financiero a los hospitales, esperan algún financiamiento federal. Lo anterior en vista de que en Berna se produjo la decisión de suspender los tratamientos no urgentes para tener a disposición una mayor capacidad para pacientes con coronavirus.

H + considera necesario y urgente establecer debates nacionales para decidir cómo se cubrirán los costos. Se espera que se produzcan después del verano.

Lento retorno a la normalidad

“Las pérdidas son muy altas, lo que debería llevar a reflexionar y a actuar rápidamente”, declaró a la RTS la directora de H +, Anne-Geneviève Bütikofer.

“Es difícil imaginar que podamos ponernos al día [en los procedimientos electivos] en las próximas semanas o meses, porque la infraestructura no ha vuelto a funcionar a su máxima capacidad”, subrayó. “Los hospitales no están funcionando completamente, los pacientes aún se muestran cautelosos, las medidas de higiene deben mantenerse, por lo que todavía no podemos volver a la situación previa a la pandemia. El objetivo es volver a la actividad completa para fin de año”.

RTS/Keystone-SDA/ilj

Neuer Inhalt Horizontal Line

Contenido externo Vivir y trabajar en la montaña gracias a Internet