Zúrich y Ginebra, las ciudades más caras del mundo 29 de mayo de 2018 - 16:48 Zúrich y Ginebra encabezan la lista del UBS de las ciudades más caras del planeta. En términos de salario bruto promedio, la ciudad de Calvino supera a la de Zwingli. En Zúrich, el índice de precios es de 116,8 puntos y de 113,4 en Ginebra, de acuerdo con el estudio de la principal institución bancaria helvética, publicado este martes. En comparación con la edición anterior, fechada en 2015, la capital financiera de Suiza conserva su posición. Las dos ciudades suizas son seguidas por Oslo y Copenhague. En cuanto al salario bruto medio, Ginebra, Zúrich y Luxemburgo forman el trío ganador. Pero en cuanto al salario neto promedio, Zúrich está por delante de la ciudad al borde del Lago Léman. En términos de poder adquisitivo, la metrópoli de habla alemana se ubica en el segundo lugar, entre Los Ángeles y Miami. Ginebra en cuarta posición. En Zúrich, un corte de pelo estándar para mujeres cuesta, por ejemplo, 94.32 dólares en comparación con 22.60 en Kiev, 12.17 en la Ciudad de México y 7.50 en El Cairo. Sin embargo, un cliente generalmente solamente trabaja 3,05 horas en Zúrich para pagar ese servicio, en comparación con 12,09 horas en Kiev, 5,86 horas en la Ciudad de México y 6,11 horas en El Cairo. Los centros financieros globales de Nueva York y Londres ocupan respectivamente los sitios 10 y 23. Los habitantes de Los Ángeles actualmente puede gastar casi un cuarto más (23.9%) que los neoyorquinos. La 17 edición del estudio del UBS, efectuada entre enero y abril, examina la evolución de los precios de 128 bienes y servicios, así como los salarios en 77 ciudades del mundo. La encuesta apareció por primera vez en 1971.