Swiss agency suspends payments to migration platform

Derechos de autor

Todos los derechos reservados. Los contenidos de la oferta web de swissinfo.ch están protegidos por los derechos de autor. Solo se permite su utilización para fines personales. Cualquier uso de contenidos de la oferta web que excede esta finalidad, especialmente su difusión, modificación, transmisión, almacenamiento y copia, solo puede tener lugar con el previo consentimiento por escrito de swissinfo.ch. Si tiene interés en un uso en estos términos, le rogamos que nos envíe un correo electrónico a contact@swissinfo.ch.

Más allá del uso personal, se permite únicamente la colocación de un hiperenlace a un contenido específico en el propio sitio web o en un sitio web de terceros. Los contenidos de la oferta web de swissinfo.ch solamente pueden incorporarse respetando su integralidad y en un contexto sin publicidad. Para todo soporte lógico, directorio, todos los datos y sus respectivos contenidos de la oferta web de swissinfo.ch que explícitamente se ponen a disposición para descargar, se otorgan licencias exclusivas y no transferibles que se limitan a la descarga y al almacenamiento en equipos personales. Todos los derechos extensibles que van más allá, continúan siendo de la propiedad de swissinfo.ch. No se admite, en particular, la venta o cualquier tipo de uso comercial.

Reproducir artículo

Suspenden fondos a plataforma sobre migraciones 15 de marzo de 2019 - 11:13 La Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación (COSUDE) ha suspendido temporalmente los pagos a una plataforma de la sociedad civil consagrada a temas de migración. Una investigación ha sido abierta sobre presuntos conflictos de intereses financieros y acusaciones de parcialidad. El Ministerio de Exteriores suizo (DFAE) confirmó el jueves la suspensión de fondos destinados a la Plataforma Suiza de la Sociedad Civil sobre Migración y Desarrollo. La entidad fue creada por las ONG Helvetas y Caritas en 2015 para promover el diálogo sobre cuestiones de migración. Entre su membresía se encuentran diversas ONG, universidades y un gran número de organizaciones de diferentes diásporas y asociaciones de migrantes de todas las nacionalidades. Las investigaciones se centrarán en conflictos internos y acusaciones de propaganda "positiva" sobre la migración. El DFAE ha dado a los directores de proyecto hasta la próxima semana para responder a las diversas acusaciones. La COSUDE ha presupuestado 2,5 millones de francos para apoyar la plataforma durante seis años (hasta octubre de 2021). Hasta ahora se han entregado aproximadamente 1,3 millones de francos.