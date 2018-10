Derechos de autor

Más hogares suizos con un solo miembro 05 de octubre de 2018 - 10:51 Hace 30 años, en un 2% de los hogares suizos vivía una sola persona. Hoy la proporción es de 35%, de acuerdo con la Oficina Federal de Estadísticas (OFS). Al dar a conocer este jueves la distribución de la población residente en Suiza por hogares, la OFS precisó que el año pasado había 3,72 millones de hogares contra 3,46 en 2012. En 2017, más de un tercio de los hogares suizos eran unipersonales (35%) y casi otro tercio estaba formado por dos personas (33%). Indicó asimismo que la mayoría de los residentes en Suiza viven en parejas (29%), fórmula seguida por aquella de la vida en cuatro (23%). La forma de vivir juntos ha cambiado dramáticamente, señaló la dependencia: En 1930, el 2% de los suizos vivían solos, mientras que más de la mitad de la población compartía su hogar con 5 o más personas. Hoy en día, esta proporción ha caído al 14%. En Basilea Ciudad se registró en 2017 el récord de hogares en solitario: el 46,7% de los hogares tiene una sola persona, casi 12 puntos porcentuales más que el promedio suizo.