El estrés laboral en Suiza va en aumento. Sobre todo entre los trabajadores más jóvenes, que a menudo no se encuentran bien. Las consecuencias son caras.

Más del 27% de los trabajadores suizos, estresados Susan Misicka y Kai Reusser 11 de octubre de 2018 - 13:30 El estrés laboral en Suiza va en aumento. Sobre todo entre los trabajadores más jóvenes, que a menudo no se encuentran bien. Las consecuencias son caras. Los niveles de estrés en el trabajo continúan su tendencia al alza, según pone de manifiesto el ‘Índice de estrés laboral’ que –con motivo del Día Mundial de la Salud Mental– ha publicado Promoción de la Salud en Suiza. Dicho índice muestra que los niveles “críticos” de estrés laboral aumentan del 25,4% en el año 2016 al 27,1% en 2017. En este caso, “crítico” significa que la carga de trabajo es demasiado grande para el número de personas que hay para realizar el trabajo. Es más, casi el 30% de los encuestados dice sentirse emocionalmente agotado. Promoción de la Salud en Suiza calcula que el estrés relacionado con el trabajo provoca al año pérdidas en la productividad por valor de unos 6 500 millones de francos suizos (6 600 millones de dólares), es decir, casi el 1% del producto interior bruto de Suiza. Entre los trabajadores de entre 16 y 24 años, el absentismo y el presentismo (acudir al centro de trabajo a pesar de estar enfermo) representan el 21% del tiempo de trabajo. “Curiosamente, del absentismo se habla con más frecuencia, aunque el presentismo representa un porcentaje bastante mayor de las pérdidas de productividad”, explica el informe publicado el pasado 9 de octubre. La edad de los trabajadores y un mayor nivel de educación ayudan a un menor nivel de estrés. Los trabajadores con estudios terciarios tienen pérdidas de productividad menores que aquellos otros en prácticas. La relación entre el estrés en el centro de trabajo y la pérdida de productividad “también debería tenerse en cuenta en el debate político sobre la creación de horarios de trabajo más flexibles”, afirma Thomas Mattig, director de Promoción de la Salud en Suiza. El índice (elaborado en colaboración con la Universidad de Berna, la Universidad de Ciencias Aplicadas de Zúrich y el Instituto Winterthur de Economía del sector sanitario) se ha basado en una encuesta –realizada en la primavera de 2018– a cerca de 3 000 trabajadores de entre 16 y 65 años, que completaron el estudio ‘Friendly Work Space Job-Stress-Analysis’ (Entorno de trabajo amigable – Análisis del estrés laboral). ‘Campaña ‘¿Cómo está?’ En Suiza, según la asociación Pro Mente Sana, la población considera que el estrés laboral es la principal causa de sufrimiento mental. La campaña de 2014 “¿Cómo está?” –renovada con motivo del Día Mundial de la Salud Mental– anima a que la gente hable de manera más libre sobre el estrés. “El miedo a ser visto como improductivo hace que este enfoque abierto resulte difícil para alguien con una salud mental deteriorada”, indica Pro Mente Sana en una declaración realizada con motivo del Día Mundial de la Salud Mental (10 de octubre).