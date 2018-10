Este contenido fue publicado el 16 de octubre de 2018 11:00 16 de octubre de 2018 - 11:00

Disfrutando del verano en Berna (© KEYSTONE / ANTHONY ANEX)

Suiza se posiciona muy a menudo en los primeros puestos de las listas internacionales de los mejores lugares del mundo para vivir. Hemos preguntado a nuestras comunidades de Facebook y Twitter qué es lo que hace que Suiza sea especial. Estas son algunas de sus respuestas.



Pero empecemos por eso que dicen las encuestas oficiales:

Zúrich es la segunda ciudad del mundo en lo que a calidad de vida se refiere, según la encuesta de 2018 realizada por la consultora Mercer. En esa clasificación, Ginebra es la octava y Basilea la décima. La encuesta de MercerEnlace externo tiene en cuenta factores como la estabilidad política, la atención sanitaria, la educación, la delincuencia y el transporte público.



En una encuesta realizada por la organización no gubernamental Social Progress ImperativeEnlace externo (publicada por el Foro Económico Mundial en 2016), Suiza resultó ser el quinto lugar mejor del mundo para vivir.



El informe dice que el país puede ser caro, pero que sus ciudadanos sacan el máximo partido a su dinero, especialmente cuando se trata de cuestiones “médicas” y “nutricionales”, y “acceso a los conocimientos básicos”.



En cambio, la encuesta entre expatriados, Expat Insider de 2017Enlace externo, no resultó tan positiva. En dicha encuesta, las personas expatriadas dijeron que en Suiza se enfrentan a una población local poco amistosa y gastos altos, y apenas hay opciones para el cuidado de los niños.



Mientras tanto, en un informe de la Oficina Federal de Estadística de 2016 sobre la calidad de vida en las ciudades suizas, los habitantes de Ginebra y Lausana se quejaron de alojamientos llenos de gente, robos, ruido nocturno y accidentes en la carretera.

¿Qué opina usted?



¿Qué es un alto nivel de vida? Muchos dicen que la vida en Suiza es buena por la tolerancia y el respeto que la gente muestra hacia los demás, el sistema democrático suizo, las buenas infraestructuras, un alto nivel de seguridad y un paisaje realmente hermoso.

1. Tolerancia y respeto por las diferencias



Respect for differences FB comment

Douglas Grenville: “Para mí es tolerancia. Hay cuatro idiomas oficiales y cada uno de ellos conlleva su propia cultura. La tolerancia y el respeto de estas diferencias hacen de Suiza un gran país”.



PhilMiller: “Se *respetan* demasiado los unos a los otros. Para un australiano, como yo, resulta sorprendente. Si construyéramos casas con canalones de cobre, los robarían en una semana. ¿Alcohol en la calle fuera del Denner [supermercado de descuento]? Desaparecería en una hora. ¿Día de descanso [Ruhetag, en alemán] los domingos? ¡Qué buena idea! Aquí el sábado y el domingo tenemos que aguantar un cortacésped tras otro durante todo el día. Realmente el lugar nos encantó”.



Felipe Guillermo Cruz Matus: “¡De verdad creo que hay un sentido de ‘bienestar común’ que ha establecido una excelente calidad de vida!”.



AliJoyo: “Suiza es el único país del mundo que no es rico solo por su naturaleza, sino también por sus valores sociales y democráticos”.



2. Democracia

DiShaw disfruta de “democracia directa....y buen gobierno”.



kcz100: “El principio del consenso es el verdadero sello político de Suiza”.



FrankCarlberg (tuits): “La democracia directa y, más en general, la inclusión / participación de las personas es de gran importancia”.



Y, por último, a Fin the Hillbilly le gusta “la política dirigida por el pueblo, no por políticos egoístas”.



3. Infraestructuras

Frank Carlberg dice que “los tranvías, autobuses y trenes están bien conectados y ayudan a que la gente llegue rápidamente del punto A al B. Lo que también aprecio son las mejoras en las infraestructuras para bicicletas y las posibilidades de compartir el coche”.

Elena May encuentra que Suiza tiene “el mejor sistema de transporte del mundo, en mi opinión. Poder moverse tan fácilmente hace que vivir aquí también sea fácil”.



Reliable services Comment on facebook

Amr Wazzaz: Yo viví en Suiza 8 años y he residido y trabajado en otros países. Objetivamente puedo decir que la transparencia en la administración y la fiabilidad de los servicios (el transporte público es un ejemplo entre otros muchos) son dos factores principales que hacen que la calidad de vida en Suiza sea como es. Puedo añadir: el urbanismo de alta calidad, el paisaje divino, el chocolate y el queso.



4. La seguridad es genial



Security is great facebook comment

Yannis Pan: "You don’t normally worry that your things will get stolen or that you will get robbed - as a general feeling. There is this feeling of security where you, in general again, feel comfortable enough to let your kid go to the kindergarten alone at the age of 5. This is nothing you can buy, and I hope it stays like this in the future".

MarinaRb cuenta una historia. “Una amiga de los EE. UU. que estaba de visita olvidó su iPhone en un tren RE [Regional Express] de Zúrich a Schaffhausen. Al parecer, el tren hizo el trayecto de ida y vuelta varias veces hasta que alguien se dio cuenta y lo llevó a la oficina de objetos perdidos, donde unos días después ella pudo recogerlo. No hace falta decir que se quedó sin palabras. ¡Bienvenido a Suiza!”.

5. Limpieza y hermosos paisajes

Beautiful landscapes FB comment

EveEcho: La foto me recuerda la buena calidad del agua. El agua del grifo es idónea para su consumo (e incluso sabe bien), y los ríos y lagos son adecuados para nadar.

PedroPaulAlvarez disfruta del “equilibrio entre las ciudades modernas y globales y el atractivo rural. Puedes acelerar o desacelerar tanto como quieras”.



A FrankCalberg le gustan los ríos. “Los ríos que pasan por los pueblos dan frescura a la vida. Me parece que es como si el agua hiciera que los pueblos respiren mejor. Y el agua contribuye a crear ambientes tranquilos, que ayudan a las personas a reducir el estrés y a encontrar la tranquilidad en sus vidas”.

Nature is beautiful FB comment I do love Switzerland due to its beautiful natural landscapes and its high lifestyle for its citizen. Am Vietnamese girl, and i am following my dream in order to study oversea in this beautiful country. — Daisy (@Ther25855870) June 21, 2018

Me encanta Suiza por sus bellos paisajes naturales y el alto nivel de vida para sus ciudadanos. Soy una joven vietnamita, y estoy persiguiendo mi sueño de estudiar en el extranjero en este hermoso país.



Gracias por compartir su opinión con nosotros. ¿Discrepa de alguna de las opiniones aquí expresadas? ¡Háganoslo saber en los comentarios!



Traducción del inglés: Lupe Calvo

