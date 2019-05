‘Death to gays’ Bishop of Chur retires

Derechos de autor

Todos los derechos reservados. Los contenidos de la oferta web de swissinfo.ch están protegidos por los derechos de autor. Solo se permite su utilización para fines personales. Cualquier uso de contenidos de la oferta web que excede esta finalidad, especialmente su difusión, modificación, transmisión, almacenamiento y copia, solo puede tener lugar con el previo consentimiento por escrito de swissinfo.ch. Si tiene interés en un uso en estos términos, le rogamos que nos envíe un correo electrónico a contact@swissinfo.ch.

Más allá del uso personal, se permite únicamente la colocación de un hiperenlace a un contenido específico en el propio sitio web o en un sitio web de terceros. Los contenidos de la oferta web de swissinfo.ch solamente pueden incorporarse respetando su integralidad y en un contexto sin publicidad. Para todo soporte lógico, directorio, todos los datos y sus respectivos contenidos de la oferta web de swissinfo.ch que explícitamente se ponen a disposición para descargar, se otorgan licencias exclusivas y no transferibles que se limitan a la descarga y al almacenamiento en equipos personales. Todos los derechos extensibles que van más allá, continúan siendo de la propiedad de swissinfo.ch. No se admite, en particular, la venta o cualquier tipo de uso comercial.

Reproducir artículo

El obispo de Coira se retira Keystone-SDA/ts 20 de mayo de 2019 - 17:06 Vitus Huonder, el controvertido obispo de Coira, deja su cargo después de casi doce años. El papa Francisco ha nombrado al que fuera obispo de Reikiavik Peter Bürcher como administrador apostólico en Coira. A lo largo de su carrera, Vitus Huonder, de 77 años, se ha visto en el centro de polémicas de las que los medios de comunicación se hicieron eco. Por ejemplo en 2015, cuando Huonder citó pasajes de la Biblia que pedían que los homosexuales fueran ejecutados. Anteriormente también había sido criticado por oponerse a la educación sexual en las escuelas y a la ordenación de mujeres al sacerdocio, y por creer que los derechos divinos debían anteponerse a los derechos humanos. La diócesis de Coira, capital del cantón de los Grisones (Suiza oriental), ha anunciado este lunes que el papa ha aceptado finalmente la dimisión de Huonder. El hasta ahora obispo de Coira declaró en 2017 que deseaba retirarse, pero la iglesia de Roma se opuso en dos ocasiones. La diócesis de Coira abarca el cantón más poblado de Suiza, Zúrich. Huonder se trasladará al Instituto Sancta María, que pertenece a la Fraternidad San Pío X y está formado por sacerdotes católicos tradicionalistas. Peter Bürcher, de 73 años, abandonó la diócesis de Reikiavik en 2015 después de un episodio grave de neumonía. Su nombramiento ha sido una "sorpresa total", según ha declarado hoy. A su edad deseaba un poco de descanso, "pero el Papa tenía otras ideas", ha dicho. Se espera que Bürcher actúe como interino en Coira, con todos los derechos y deberes de un obispo, durante unos meses. El diócesis de Coira anunció este pasado domingo el fallecimiento a los 89 años de Amédée Grab, predecesor de Huonder.