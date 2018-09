Derechos de autor

Apoyo suizo a alimentos sostenibles y justos 17 de agosto de 2018 - 06:00 Dos propuestas encaminadas a promover la alimentación sostenible y los productos agrícolas locales en Suiza disfrutan de un atractivo excepcionalmente amplio entre el público, según la primera encuesta de opinión con vistas a las votaciones del 23 de septiembre. Las iniciativas ‘Por la soberanía alimentaria. La agricultura nos incumbe a todos’ y ‘Por unos alimentos sanos y producidos en condiciones justas y ecológicas’, que serán sometidas a las urnas el 23 de septiembre, cuentan actualmente con el apoyo de más del 70% de los encuestados. “Las iniciativas abordan preocupaciones generalizadas de la población. Combinan la protección del medio ambiente y el paisaje”, señala Martina Mousson, politóloga del instituto de investigación gfS Berna, que llevó a cabo la encuesta. La ‘Iniciativa por el fomento de las vías ciclistas y de los senderos y caminos peatonales’ también obtiene una clara mayoría del favor de los encuestados. Sin embargo, los expertos advierten que la encuesta se llevó a cabo durante la temporada de vacaciones, a principios de agosto, y que las campañas políticas apenas comenzaron. “Hay grandes mayorías a favor de las iniciativas. Pero es probable que aún puedan ser rechazadas. Todo depende del impacto de las campañas y los comités en ambos lados durante las próximas semanas”, advierte el director de gfS Bern, Lukas Golder. Actualmente, otros temas políticos están en la mente del público, especialmente un debate sobre las futuras relaciones de Suiza con la Unión Europea, y una próxima votación en noviembre sobre una propuesta muy controvertida para colocar la Constitución de Suiza por encima del derecho internacional. Tanto la iniciativa sobre la soberanía alimentaria como aquella de los alimentos justos, presentadas por sindicatos y el Partido Verde, respectivamente, tienen potencial para encontrar apoyo entre las bases de los partidos conservadores. En ambos casos, las mujeres también están más inclinadas a aprobarlas que los hombres, según la encuesta. Por ahora, incluso la mayoría de los votantes de bajos ingresos se han manifestado a favor, a pesar de los aumentos de precios esperados para los productos alimenticios si se aprueban las iniciativas. El tema de los precios podría convertirse en un factor decisivo en la campaña, según los expertos. Infraestructura de ciclismo Si bien los encuestadores sostienen que es demasiado pronto para especular sobre el resultado de las dos iniciativas agrícolas, parece que la propuesta para promover los carriles para bicicletas y los senderos peatonales en todo el país obtendrá el sí de los votantes. Actualmente tiene un 64% a favor. La Unión Democrática de Centro (UDC/derecha conservadora) es el único partido que aboga por el rechazo, pero podría tenerla difícil en un país que a menudo se describe como una “nación amiga de la bicicleta”. Detalles de la encuesta Los encuestadores entrevistaron a 1 200 personas en todo el país (30.07-10.08) Margen de error: 2,9% La encuesta fue encomendada por la Sociedad Suiza de Radio y Televisión (SSR), casa matriz de swissinfo.ch.