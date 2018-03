Suiza preconiza respeto de derechos humanos

Este contenido fue publicado el 26 de marzo de 2002 18:10 26 de marzo de 2002 - 18:10

El ministro suizo de Exteriores, Joseph Deiss, ante la Comisión de Derechos Humanos de la ONU. (Keystone)

El titular de Exteriores, Joseph Deiss, se pronunció por combatir el terrorismo conforme al derecho humanitario internacional.

En su intervención ante la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, en Ginebra, el ministro exhortó a reemplazar la "venganza unilateral" por una "justicia universal". Sentenció asimismo que "a la locura asesina, debe responderse con la razón".



Asimismo, al referirse al conflicto en Oriente Medio, exhortó a las partes en conflicto, y en particular "a la potencia ocupante" a respetar el derecho humanitario. Advirtió que el menosprecio de ese principio atiza la violencia.



"La emergencia de una paz justa y duradera, que podrá aportar seguridad y desarrollo económico para todos, implica el fin de la ocupación y, en el intervalo, la aplicación del derecho que rige las condiciones de ocupación y protege a los civiles", señaló el funcionario en referencia a la urgencia del retiro israelí de territorio palestino.



La situación en esa región del mundo también fue evocada por delegada de la Autoridad Nacional Palestina, Hanan Ashrawi, quien tomó la palabra en nombre de Yasser Arafat. La ocupación israelí mata tanto a palestinos como a israelíes, enfatizó.



"A pesar de nuestro dolor y de nuestras pérdidas, jamás hemos aceptado la muerte de inocentes. Más aún, aunque civiles inocentes nuestros han sido asesinados con toda impunidad, no hemos dejado de deplorar los atentados contra blancos israelíes", afirmó la representante palestina.



Jornada histórica



En una jornada que él mismo calificó de "histórica y emocionante", Deiss reiteró este martes los ejes fundamentales de la política exterior helvética: prioridad del derecho internacional humanitario; respeto de los derechos humanos en la lucha contra el terrorismo; y combate en favor de la abolición de la pena de muerte y la prevención de la tortura.



En su alocución ante la Comisión de los Derechos Humanos, el ministro suizo se pronunció por el respeto de los Convenios de Ginebra. Aludió a los atentados del 11 de septiembre calificándolos de "una abyecta negación de la dignidad humana" pero reiteró que la respuesta debe buscarse en el derecho humanitario internacional.



Reconocer la dignidad del enemigo



Destacó que el derecho humanitario internacional responde a los desafíos planteados por los conflictos armados y lanzó un llamado a su ratificación universal y, por supuesto, a su respeto. Instó a las partes en conflicto, en todas partes del mundo, a mantener el reconocimiento a la dignidad humana, inclusive del enemigo.



"Suiza pretende participar plena y solidariamente en la solución de los problemas que afectan a gran parte de la humanidad", destacó el funcionario. Sus frases, formuladas ante los 57 Estados miembros de la Comisión de Derechos Humanos, cayeron como un viento de aire fresco en ese foro de la ONU.



"Los derechos del hombre son, por definición, universales e indivisibles y esta comisión, que los defiende, juega un papel esencial en el seno de Naciones Unidas", martilló el responsable de la diplomacia helvética.



Proteger a la justicia de sí misma



Deiss se refirió asimismo a la lucha emprendida por Suiza junto con otros países, contra la pena de muerte. "Los Estados deben ejercer su responsabilidad al restringir y, finalmente, al suprimir, el recurso a la pena capital", dijo.



Subrayó la necesidad de proteger a la justicia humana, inevitablemente falible, "contra el riesgo de matar a inocentes y el peligro de relativizar el valor de la vida humana, sin olvidar que la pena de muerte no contribuye a disminuir la criminalidad".



Entre los ponentes de esta jornada de trabajos de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU estuvieron también los responsables de la cartera de Exteriores de México, Jorge Castañeda, y de Cuba, Felipe Pérez Roque.



Abierta el pasado 18 de marzo, la Comisión sesionará hasta el próximo 25 de abril.



Enrique Dietiker, Ginebra

Enlaces

Neuer Inhalt Horizontal Line

subscription form Formulario para abonarse al Newsletter de swissinfo Regístrese para recibir en su correo electrónico nuestro boletín semanal con una selección de los artículos más interesantes