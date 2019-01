Il 26enne Ilias Panchard è rappresentante dei Verdi nel consiglio comunale (parlamento) di Losanna. Si batte in favore delle minoranze in città e nella regione.

Quando a fine pomeriggio il sole inizia a calare sopra alla città, i giovani si ritrovano nei bar. “Qui siamo nel quartiere del Flon”, spiega Ilias PanchardLink esterno. “È una delle zone più apprezzate di Losanna per uscire alla sera”. Lui non è però il tipo che frequenta bar e club fino a tarda notte. “Preferisco bere una birra con un paio di buoni amici”. Un momento in cui può discutere di varie cose: il futuro, le pari opportunità, l’abbandono dell’energia nucleare.

Già quando frequentava il liceo, e in seguito durante gli studi, ha sentito la voglia di impegnarsi per qualcosa. Quando era uno studente in scienze ambientali si dava da fare nelle campagne politiche, addentrandosi sempre di più nel mondo della politica. Per tre anni è stato copresidente dei Giovani Verdi.

La scorsa estate si è sposato e spesso si reca in Algeria. “Mio padre è vallesano e mia madre algerina”, spiega. “Il Mediterraneo mi sembra un lago in cui si fondono tutte le culture. Per questo mi do da fare volentieri per aiutare popoli quali i curdi o i palestinesi”.

