Il reddito netto disponibile per economia domestica in Svizzera in media è pari a 7'124 franchi al mese. Questo importo corrisponde al reddito lordo, detratte le spese obbligatorie (tasse, oneri sociali, assicurazione malattia), precisa l'Ufficio federale di statistica.

Anche le spese fisse, per le quali c'è maggior margine di scelta, hanno inciso notevolmente sul bilancio familiare, secondo i dati del 2016Link esterno. Le pigioni per l'alloggio e le bollette dell'energia hanno rappresentato in media il 14,7% del reddito lordo (1'476 franchi), i trasporti il 7,7% e le spese per beni alimentari il 6,3%.

Dopo aver pagato le bollette ed essersi concessi piccoli piaceri della vita – 106 franchi per alcol e tabacco, 584 franchi per le ferie – la famiglia media ha potuto mettere da parte 1'551 franchi.

Le economie domestiche con meno di 5'000 franchi al mese in genere non sono in grado di risparmiare. Anzi, spesso spendono più di quanto guadagnano. La statistica di questa fascia di reddito è tuttavia distorta dalla proporzione relativamente elevata di pensionati (61%), che attingono ai loro risparmi per pagare parte delle spese.



