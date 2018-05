Questo contenuto è stato pubblicato il 26 aprile 2018 14.00 26 aprile 2018 - 14:00

Il costo della vita in Svizzera è elevato. Per molte famiglie, i premi dell'assicurazione malattie rappresentano da soli una spesa considerevole. Alcuni passanti ad Altdorf, nel canton Uri, raccontano come spendono i loro soldi.

Per gli stranieri che hanno sentito parlare degli alti salari in Svizzera, il piccolo Paese alpino può sembrare un paradiso. Alcuni dimenticano però che vivere nella Confederazione significa doversi aspettare brutte sorprese in materia di prezzi. A casa come all'esterno, tutto è caro.

Rispondendo alla domanda della settimana di swissinfo.ch, i passanti di Altdorf invocano soprattutto i premi dell'assicurazione malattie, che ammontano a diverse centinaia di franchi al mese.

La maggior parte della gente riconosce l'efficacia e l'affidabilità del sistema sanitario svizzero. Ma l'aumento incessante dei premi assicurativi - più che raddoppiati in vent'anni - è un carico sempre più oneroso per diverse famiglie.

La politica tenta di proporre delle soluzioni. Il Partito popolare democratico (centro) ha annunciato il lancio di un'iniziativa popolare per contenere l'aumento dei premi di cassa malattia, mentre il Partito socialista chiede più solidarietà per sgravare la popolazione con redditi bassi. Una soluzione semplice e che possa soddisfare tutti, però, non esiste.

Neuer Inhalt Horizontal Line