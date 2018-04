Questo contenuto è stato pubblicato il 6 aprile 2018 10.03 06 aprile 2018 - 10:03

Dopo un inverno lungo e grigio, le temperature in Svizzera stanno aumentando e anche gli ormoni della felicità. Ma gli svizzeri sono bravi a flirtare?

swissinfo.ch per la #domandellasettimana è stata questa volta nel Toggenburgo nel canton San Gallo. Abbiamo chiesto ai passanti sulle loro capacità di flirtare. Alcuni si rallegrano per l'arrivo della primavera e della sua leggerezza. Altri dicono anche che sono davvero bravi a flirtare. E tutti hanno pronto un esempio. Un piccolo consiglio da parte di un passante: "Non prendetelo sul serio. Divertitevi, poi sarà un successo".



Neuer Inhalt Horizontal Line

subscription form Abbonatevi alla nostra newsletter gratuita per ricevere i nostri articoli.