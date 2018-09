Questo contenuto è stato pubblicato il 13 settembre 2018 12.11 13 settembre 2018 - 12:11

Secondo uno studio, gli expat in Svizzera si sentono sempre più a disagio. Non trovano amici, hanno problemi a flirtare con persone del luogo addirittura ritengono che il paese non sia così pulito come molti dicono. È vero? swissinfo.ch lo ha chiesto ad alcuni passanti a Lucerna.

L'Expat Insider Study chiede ai dipendenti stranieri di indicare in quali paesi si trovano a proprio agio. Il risultato, pubblicato la settimana scorsa, non è molto positivo per la Svizzera . Molti considerano gli svizzeri troppo freddi. "La gente ha il volto pietrificato", ha commentato uno dei partecipanti allo studio. "Persone scorbutiche. Mi sento osservato", ha detto un altro.

Gli stranieri rimangono dunque isolati tra gli elvezi?

swissinfo.ch voleva sapere se è davvero così ed è andato per le strade di Lucerna. La risposta dei passanti non è univoca. Un ragazzo spagnolo dice di essere rimasto positivamente sorpreso, anche perché temeva il peggio. Un tedesco afferma che con la pazienza è riuscito a conquistare la fiducia degli svizzeri. Due turisti americani, d'altra parte, trovano la Svizzera molto attraente. E come ci si sente ad essere stranieri all'interno dei propri confini? Una giovane vallesana di lingua francese ritiene che lo svizzero tedesco sia un enorme ostacolo per farsi degli amici.

