Il giorno della verità a Palazzo federale swissinfo.ch 11 dicembre 2019 - 07:00 Dopo aver conquistato numerosi seggi in parlamento alle ultime elezioni federali, i Verdi candidano Regula Rytz al Consiglio federale. Ma per farcela la presidente del partito ecologista svizzero dovrebbe scalzare un membro uscente del collegio governativo. Seguite con noi le elezioni del governo federale. Ore 10:31 Viola Amherd del Partito popolare democratico è stata rieletta con 218 voti su 232 schede valide. Ore 10:11 Nessuna sorpresa: il consigliere federale uscente Ignazio Cassis, del Partito liberale radicale, è stato rieletto con 145 voti su 238 schede valide. La sua sfidante, la verde Regula Rytz ha ottenuto 82 voti. Ore 9:53 Guy Parmelin (UDC) rieletto con 191 voti su 204 schede valide. Ore 9:35 Alain Berset (PS) rieletto con 214 voti su 230 schede valide. Ore 9:17 Simonetta Sommaruga (PS) rieletta con 192 voti su 218 schede valide. Ore 8:56 Il consigliere federale Ueli Maurer (UDC) è stato rieletto al primo turno con 213 voti su 221 schede valide. Ore 8:40 Nessuna sorpresa durante la dichiarazione delle intenzioni di voto dei gruppi parlamentari: mentre Balthasar Glättli a nome del Partito ecologista svizzero, ha rivendicato un seggio in governo per il suo partito, ottenendo il sostegno del Partito socialista, i partiti di centro destra hanno fatto sapere di voler rieleggere i membri uscenti. Nel gruppo verde liberale i voti si divideranno fra Verdi e liberali radicali. Ore 8:00 Oggi si saprà se Regula Rytz riuscirà a entrare nel governo federale. Secondo gli addetti ai lavori - che hanno valutato a fondo le dichiarazioni dei vari parlamentari, capigruppo e presidenti di partito - all'ecologista l'entrata in governo rimarrà preclusa. La giornata inizia con la rielezione da parte dell'Assemblea federale (le due camere del Parlamento riunite) dei consiglieri federali uscenti. Tutti si ripresentano per un nuovo mandato di quattro anni, nell'ordine: Ueli Maurer (Unione democratica di centro), Simonetta Sommaruga (Partito socialista), Alain Berset (PS), Guy Parmelin (UDC), Ignazio Cassis (Partito liberale radicale), Karin Keller-Sutter (PLR) e Viola Amherd (Partito popolare democratico). Se per molti di loro la riconferma sarà una formalità o poco più, lo stesso non si può dire per i due ministri PLR uscenti e in particolare per il ticinese Ignazio Cassis. I Verdi, forti del loro successo alle recenti elezioni federali, hanno infatti candidato la loro presidente Regula Rytz. A fine novembre, nell'ufficializzare la candidatura di Rytz, i Verdi avevano esplicitamente detto di voler attaccare un seggio liberale-radicale, partito sovra rappresentato con due seggi nell'esecutivo. Rytz aveva dichiarato di mirare alla poltrona di Cassis. Visti i rapporti di forza in Parlamento, per essere eletta Rytz ha però bisogno, oltre che del sostegno compatto della sinistra, anche dell'appoggio di Verdi liberali e PPD. Quest'ultimo partito, considerato ago della bilancia, ha però già fatto sapere che non la voterà. Una eventuale elezione di Rytz sarebbe dunque un autentico exploit, oltre a una enorme sorpresa. Lo scenario più verosimile rimane quindi lo status quo. Le altre possibilità - come l'elezione di Rytz al posto della PPD Viola Amherd, o l'elezione di un Verde e di un Verde liberale al posto di un ministro PS e uno PLR, come suggerito dall'eminenza grigia dell'UDC Christoph Blocher - sono ancora meno probabili. Una volta scelta la composizione del governo, il Parlamento proseguirà con l'elezione del Cancelliere della Confederazione. L'unico candidato in lizza è l'uscente Walter Thurnherr, proposto dal gruppo PPD. Dopo aver assistito alla cerimonia del giuramento dei Consiglieri federali e del Cancelliere, l'Assemblea federale procederà con l'elezione del Presidente della Confederazione per il 2020. Secondo il turno, la carica spetta a Simonetta Sommaruga. La giornata si chiuderà con l'elezione del vicepresidente del Consiglio federale per il 2020. La carica incombe a Guy Parmelin