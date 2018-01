Questo contenuto è stato pubblicato il 19 gennaio 2018 16.45 19 gennaio 2018 - 16:45

Benvenuto o contestato? Le opinioni della gente a Davos sono divise sulla visita di Donald Trump. Il presidente degli Stati Uniti giungerà la settimana prossima nella celebre località dei Grigioni per prendere parte al Forum economico mondiale (WEF), che si svolge dal 23 al 26 gennaio.

Una cosa è certa: indipendentemente dal fatto che lui e la sua politica piacciano o meno, Donald Trump non lascia nessuno indifferente. E a Davos, il suo arrivo non rappresenta solo una sfida per gli addetti alla sicurezza. Provoca anche discussioni tra chi è irritato e critica il comportamento dell’inquilino della Casa Bianca e chi si rallegra per la pubblicità internazionale che l’evento offrirà alla stazione turistica svizzera.

