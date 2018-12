Fotogalerie zum Karotten-markt in Aarau

Il primo mercoledì di novembre, la cittadina di Aarau, poco distante da Zurigo, viene sommersa dalle carote. Il tradizionale mercato attira migliaia di visitatori dal 1982.

Carote a perdita d'occhio, in ogni forma e colore. L'ortaggio viene usato per preparare pasta, risotti, minestre e perfino salsicce. Con un tocco artistico, le carote gialle, arancioni e viola si trasformano in composizioni florali e in volti umani.

Il mercato delle carote di AarauLink esterno, nel canton Argovia, è preso d'assalto sin dalle prime ore del mattino. Diverse agenzie organizzano viaggi in bus da tutta la Svizzera. Ogni anno, sono circa 40'000 i visitatori che si insinuano tra le 140 bancarelle addobbate con cura. Malgrado la ressa, l'atmosfera è serena e allegra.

Il cantone delle carote?

Dalla seconda metà dell'Ottocento, Argovia è considerato il cantone delle carote. Ciò è sorprendente, dato che non si tratta affatto del cantone in cui si coltivano più carote. Il primato spetta infatti al canton San GalloLink esterno.

