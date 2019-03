Il musicista e professore di scienze della comunicazione tedesco Michael Harenberg si è lanciato in un esperimento con un simbolo svizzero: insieme a studenti e a un commerciante, vuole scoprire se esposto alla musica il formaggio diventa (ancora) migliore.

Cosa attira ricercatori stranieri verso temi specificamente svizzeri? Una domanda che swissinfo.ch esplora in una serie di reportage.

Michael Harenberg è giunto in Svizzera all'inizio degli anni 2000. Oggi è professore alla Scuola universitaria delle arti di Berna (HKB) e co-direttore del Dipartimento di musica. Nell'ambito del progetto HKB geht an LandLink esterno (La HKB va in campagna) ha conosciuto il commerciante di formaggi Beat Wampfler di Burgdorf. Questi gli ha proposto di realizzare un progetto insieme: "immergere" formaggio Emmentaler in brani musicali, come "Stairway To Heaven" dei Led Zeppelin, dura.

Harenberg si interessava già da bambino alla musica, suonava il pianoforte e l'organo e sperimentava la musica elettronica in tenera età. Ha studiato musicologia a Giessen e ha completato gli studi di composizione a Darmstadt. In seguito, ha studiato anche scienze della comunicazione a Basilea.

La "HKB va in campagna" La Scuola universitaria delle arti di Berna (HKB) contatta ogni anno circa 350 comuni del cantone di Berna, chiedendo loro se vogliono partecipare a un progetto culturale. "Il nostro è un cantone sia urbano sia rurale, con tante sfaccettature che ci offrono vari elementi interessanti", dice il responsabile dell'iniziativa Christian Pauli. Vogliamo uscire dalla nostra "torre d'avorio" per dare la possibilità a "studenti e professori della HKB di realizzare i loro progetti di studio in un ambiente completamente nuovo". Ciò porta idealmente a uno scambio culturale. "Si fanno incontri imprevisti e impensabili", dice Pauli. Come esempio cita il progetto realizzato con una falegnameria, durante il quale sono stati realizzati degli strumenti musicali e che si è concluso con un concerto, esclusivamente con suoni prodotti con il legno. "Alla fine, il proprietario della falegnameria ci ha detto di aver scoperto un aspetto del legno completamente nuovo". Fine della finestrella

