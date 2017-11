Diritto d'autore

Catalogna e Svizzera a confronto Sandro Lüscher 10 ottobre 2017 - 14:20 Se il premier del governo catalano Carles Puigdemont dovesse dichiarare l'indipendenza martedì sera, la Spagna rischierebbe di perdere una regione grande come la Svizzera. Due territori a confronto. A poche ore dal tanto atteso discorso di Puigdemont, il primo ministro spagnolo Mariano Rajoy ha ribadito la sua ferma opposizione all'indipendenza catalana e ha minacciato l'uso dell'articolo 155 della Costituzione per sospendere l'autonomia della regione. Domenica, centinaia di migliaia di persone hanno sfilato per le strade di Barcellona per l'unità della Spagna, con lo slogan "Ritroviamo il buon senso". Ma quale sarebbe il volto della Catalogna indipendente, se paragonata alla Svizzera? I due "paesi" avrebbero un territorio di dimensioni analoghe e si caratterizzerebbero per il loro benessere economico e il plurilinguismo. CATALOGNA SVIZZERA Popolazione 7'448’300 8'419’000 Superficie totale 32'091 km2 41'285 km2 Densità per km2 234,4 abitanti 203 abitanti Lingue nazionali o ufficiali 3 (catalano, spagnolo, aranese) 4 (tedesco, francese, italiano, romancio) Speranza di vita 83,2 anni (2015) 83,2 anni (2015) Proporzione di cittadini stranieri 13,6% 25,0% PIL pro capite in migliaia di dollari 31 81 Indice di sviluppo umano* / Posto in classifica 0,894 / 22° (2014) 0,913 / 9° (2014) Tasso di disoccupazione 15,7% 3,3% Numero di partiti rappresentati in Parlamento 13 15 Sistema politico (Elezione del Parlamento) Sistema proporzionale Sistema proporzionale (Camera bassa) Sistema prevalentemente maggioritario (Camera alta) Fonte Istituto di statistica catalano (IDESCAT), Eurostat, World Bank Data Section Ufficio federale di statistica, World Bank Data Section * CS-Studie "The success of small countries" (Dati: 2016 – a meno di indicazioni diverse)