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“إعمار” تستعد للكشف عن مشروع عمراني في قلب دبي بقيمة 200 مليار درهم

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أعلنت إعمار العقارية أنها تستعد للكشف عن وجهة استثنائية في قلب دبي، تُعيد تعريف مفهوم الحياة الحضرية المتكاملة، بقيمة تطويرية إجمالية تبلغ 200 مليار درهم (54,5 مليار دولار)، على ما أوردت وكالة أنباء الإمارات (وام) الخميس.

وأوضحت الشركة أن المخطط الرئيسي المرتقب يقدم مساحة مبنية إجمالية تتجاوز 4.5 ملايين متر مربع، بقدرة استيعابية تقارب 150 ألف نسمة، ويتوزّع على خمس مناطق متكاملة.

ويرتكز المشروع على مفهوم “مدينة العشرين دقيقة”، حيث يجد السكان كل ما يحتاجون له سيراً على الأقدام ، فيما يُعزّز هذا المفهوم ربطٌ مباشر بشبكة مترو دبي يضمن تنقلاً سلساً وانفتاحاً على المدينة، إلى جانب أنظمة بناء ذكية واتصال رقمي متكامل، وبنية تحتية متطورة للمركبات الكهربائية، وشبكات التنقل المستدام، وإدارة شاملة عبر التطبيقات الذكية وخدمات عامة مدعومة بالبيانات، بحسب الوكالة.

هت

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