“اير فرانس” و”ترانسافيا” تعلقان رحلاتهما من بيروت وإليها حتى 1 تشرين الأول/أكتوبر

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أعلنت شركة الخطوط الفرنسية “إير فرانس” الثلاثاء أنها مددت تعليق رحلاتها من بيروت وإليها لأسبوع إضافي “حتى 1 تشرين الأول/اكتوبر ضمنا” لكنها تعمل “بشكل طبيعي” على خط الرحلات الى تل أبيب.

أما فرعها “ترانسافيا” المنخفض الكلفة والذي يسّير أيضا رحلات الى هاتين المدينتين فقد “علّق أيضا رحلاته الى بيروت حتى 1 تشرين الأول/اكتوبر” بعد اجتماع عقد ظهرا، بحسب ما أعلنت المجموعة لوكالة فرانس برس.

وقالت “إير فرانس” في بيان إنه “بسبب الوضع الأمني في الوجهة، علقت إير فرانس رحلاتها بين باريس-شارل ديغول وبيروت (لبنان) حتى يوم الثلاثاء 1 تشرين الأول/أكتوبر 2024”.

وأضافت أن استئناف الرحلات الجوية إلى بيروت، والتي تم تعليقها في 18 أيلول/سبتمبر، “سيظل خاضعا لتقييم يومي للوضع هناك”.

في المقابل، فان الشركة “تعمل بشكل طبيعي” على خط الرحلات الى تل أبيب والتي استؤنفت السبت، كما قال متحدث باسم الشركة لوكالة فرانس برس.

وكان تعليق الرحلات بدأ الأسبوع الماضي بعد تفجيرات متزامنة في مختلف أنحاء لبنان لأجهزة اتصال يستخدمها عناصر في حزب الله، أوقعت قتلى وجرحى في عملية نسبت الى اسرائيل.

ونفذ الجيش الإسرائيلي في الأيام الأخيرة ضربات مكثفة على مناطق مختلفة في لبنان.

وذكّرت شركة الخطوط الجوية الفرنسية أيضا بأن “سلامة زبائنها وطواقمها تحتل الأولوية” وبأنها “تتابع بشكل دائم تطور الوضع الجيوسياسي في المناطق التي تسيّر إليها رحلات وتحلق فوقها من أجل ضمان أعلى مستوى من السلامة وأمن الرحلات”.

نيو/نور/ب ق