“طيران الإمارات” تلبّي طلبات عيد الفطر بـ17 رحلة إضافية

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أعلنت شركة “طيران الإمارات” زيادة عدد رحلاتها إلى وجهات في المنطقة، بتسيير 17 رحلة إضافية خلال عطلة عيد الفطر الذي يصادف في نهاية آذار/مارس الحالي.

وأوضحت الشركة أن تسيير هذه الرحلات الإضافية سيكون خلال الفترة “من 26 آذار/مارس الجاري وحتى 6 نيسان/أبريل المقبل”، متوقعة أن يسافر هذا العام “أكثر من 355 ألف مسافر على متن طيران الإمارات في عيد الفطر عبر المنطقة، مع رحلات إضافية مقررة إلى جدة والكويت والدمام وعمان”.

ولفتت شركة الطيران الإماراتية العملاقة إلى أنها ستشغّل 6 رحلات إضافية إلى عمّان، و5 رحلات أخرى إلى الدمام، كما ستُضيف 4 رحلات إلى جدة، وستُوسّع جدول رحلاتها إلى الكويت ليشمل رحلتين إضافيتين.

وتُتيح هذه الرحلات الإضافية، وفق الشركة، “مرونة أكبر للسفر إلى دبي لقضاء عطلة عيد الفطر، ومنها إلى وجهات سياحية شهيرة في تايلاند مثل بانكوك وبوكيت، والمملكة المتحدة، ووجهات سياحية في الولايات المتحدة وجنوب إفريقيا، بالإضافة إلى مومباي وكراتشي والقاهرة، وغيرها من المدن”.

بور/غ ر