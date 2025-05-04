“كي إل إم” الهولندية تلغي رحلتين بعد منع 7 طائرات بوينغ 787 من الطيران

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أعلنت الخطوط الجوية الهولندية “كي إل إم” إلغاء رحلتين للمسافات البعيدة الأحد، بعد يوم من منعها سبع طائرات طراز بوينغ 787 من الطيران بسبب مشكلة تقنية، وفق وكالة “إيه إن بي” الهولندية للأنباء.

وأُلغيت الرحلتان المجدولتان إلى شنغهاي ولوس أنجليس وفقا لموقع مطار سخيبول-أمستردام، غداة قرار مماثل طال ثلاث رحلات إلى المكسيك والولايات المتحدة السبت.

أخذت “كي إل إم” وهي جزء من مجموعة “اير فرانس-كي إل إم”، هذا القرار بعد أن كشفت عملية صيانة عن مشكلة في أحد مكونات إعادة التزود بالوقود في طائرات البوينغ الأميركية الصنع.

وتمتلك “كي إل إم” أسطولا من 228 طائرة، منها 24 طائرة بوينغ 787، تُستخدم بشكل رئيسي في رحلات المسافات الطويلة.

اوب/غد/ح س