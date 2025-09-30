أردوغان يشيد بجهود ترامب لإنهاء الحرب على غزة

reuters_tickers

2دقائق

أنقرة (رويترز) – أشاد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوم الثلاثاء “بجهود وقيادة” الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أجل إنهاء الحرب في غزة، وذلك بعد أن حصل ترامب على موافقة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على مقترح سلام ترعاه واشنطن.

وبعد محادثات بين ترامب ونتنياهو في واشنطن، كشف البيت الأبيض عن خطة من 20 نقطة تتضمن وقفا فوريا لإطلاق النار، ومبادلة الرهائن الذين تحتجزهم حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) بسجناء فلسطينيين لدى إسرائيل، وانسحابا إسرائيليا على مراحل من غزة، ونزع سلاح حماس، وحكومة انتقالية بقيادة دولية.

ولم يتضح ما إذا كانت حماس ستقبل الاتفاق أم لا.

وقال أردوغان، الذي التقى ترامب الأسبوع الماضي في البيت الأبيض للمرة الأولى منذ ست سنوات “أثني على جهود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقيادته الرامية إلى وقف إراقة الدماء في غزة والتوصل إلى وقف إطلاق النار”.

وأضاف في منشور على إكس أن تركيا ستواصل المساهمة في العملية “بهدف إقامة سلام عادل ودائم يحظى بقبول جميع الأطراف”.

وتركيا من أشد منتقدي الهجوم الإسرائيلي المستمر منذ عامين على غزة وتصفه بأنه “إبادة جماعية”. وعلقت جميع التعاملات التجارية مع إسرائيل وتطالب باتخاذ إجراء دولي ضد نتنياهو وحكومته ودعت مرارا إلى حل الدولتين.

وقال مصدر في وزارة الخارجية التركية في وقت متأخر من يوم الاثنين إن وزير الخارجية هاكان فيدان ناقش مقترح ترامب في اتصال هاتفي مع نظرائه من السعودية وقطر والأردن.

(إعداد معاذ عبدالعزيز ومروة غريب للنشرة العربية)