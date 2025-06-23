أسعار النفط تنخفض مجددا على خلفية الحرب بين إيران وإسرائيل

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انخفضت أسعار النفط لفترة وجيزة الاثنين بعد ارتفاعها مدفوعة بالضربات الأميركية على المنشآت النووية الإيرانية فجر الأحد، فيما كان المتداولون يترقبون ردا إيرانيا محتملا عليها.

وارتفع سعر خام برنت القياسي الدولي وخام غرب تكساس الوسيط الأميركي الرئيسي بشكل طفيف حوالي الساعة 09,15 ت غ، فيما تركز الاهتمام على احتمال قيام طهران بإغلاق مضيق هرمز الذي يمر عبره 20% من نفط العالم.

وينتظر المتداولون الرد الذي تعهّدت به طهران على الضربات الأميركية التي استهدفت ثلاثة مواقع نووية رئيسية في إيران والتي قالت واشنطن إنّها أدّت إلى “تدمير” برنامجها النووي.

ومن بين التطورات التي تثير قلقهم، إمكان إغلاق إيران لمضيق هرمز، وهو ممر استراتيجي لناقلات النفط في الشرق الأوسط.

وقالت إيبيك أوزكارديسكايا المحلّلة لدى بنك سويسكوت، إن ذلك قد يزيد بشكل كبير من سعر الذهب الأسود، ومن المحتمل أن يتجاوز سعر النفط الخام الأميركي “عتبة 100 دولار للبرميل”، أي 25 دولارا أكثر مما هو عليه الإثنين.

مع ذلك، يبدو أن المتداولين استبعدوا عموما إغلاق مضيق هرمز، على الأقل في الوقت الراهن، خصوصا أنّ ارتفاع الأسعار “سينحسر في نهاية المطاف مدفوعا باحتمال إطلاق الاحتياطات الاستراتيجية، خصوصا في الولايات المتحدة والصين”، وفقا لأولي هانسن من ساكسو بنك.

اجب/غد-ناش/الح