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أعضاء بمجلس الشيوخ يطالبون بالتحقيق في مقتل فلسطيني أمريكي على يد مستوطنين إسرائيليين

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واشنطن (رويترز) – دعا أكثر من نصف الديمقراطيين في مجلس الشيوخ الأمريكي إدارة الرئيس دونالد ترامب يوم الخميس إلى إجراء تحقيق مستقل في وفاة سيف الله مصلط، وهو مواطن أمريكي تعرض لضرب أفضى إلى الموت على يد مستوطنين إسرائيليين في الضفة الغربية المحتلة.

وقاد السناتور كريس فان هولين من ولاية ماريلاند 28 عضوا ديمقراطيا وبعثوا رسالة إلى وزير الخارجية ماركو روبيو ووزيرة العدل بام بوندي للمطالبة بإجراء تحقيق، مما يزيد من ضغوط واشنطن من أجل المساءلة في وفاة مصلط.

وأشار أعضاء مجلس الشيوخ أيضا إلى ما وصفوه بغياب المساءلة على نحو متكرر في مقتل أمريكيين آخرين في الضفة الغربية منذ يناير كانون الثاني 2022، وطلبوا مستجدات حول وضع التحقيقات في وقائع القتل تلك.

وتعرض مصلط (20 عاما) للضرب المبرح هذا الشهر عندما كان يزور عائلته في سنجل. وقالت عائلته، وهي من ولاية فلوريدا، إن المسعفين لم يتمكنوا من الوصول إليه لساعات وتوفي قبل وصوله إلى المستشفى.

وتشهد الضفة الغربية أعمال عنف منذ فترة طويلة إلا أن هجمات المستوطنين على الفلسطينيين وهجمات الفلسطينيين على الإسرائيليين تصاعدت هناك منذ بدء الحرب الإسرائيلية على غزة في أكتوبر تشرين الأول 2023.

وقال السفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاكابي في 15 يوليو تموز إنه طلب من إسرائيل “التحقيق بجدية” في مقتل مصلط، واصفا ما حدث بأنه “عمل إجرامي وإرهابي”.

وشكلت تصريحات هاكابي، وهو مؤيد قوي لبناء المستوطنات الإسرائيلية، انتقادا علنيا نادرا ومباشرا من الولايات المتحدة في أعقاب وفاة مواطن فلسطيني أمريكي في الأراضي التي تحتلها إسرائيل.

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