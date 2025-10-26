أغنى رجل في إفريقيا سيجعل مصفاته في نيجيريا “الأكبر في العالم”

afp_tickers

1دقيقة

أعلن أغنى رجل في إفريقيا، أليكو دانغوتي الأحد، أن أكبر مصفاة في القارة والواقعة في نيجيريا، ستضاعف طاقتها الإنتاجية إلى 1,4 مليون برميل يوميا خلال ثلاث سنوات، ما يجعلها “أكبر مصفاة في العالم”.

وقال دانغوتي، مالك المصفاة، في مؤتمر صحافي عُقد في لاغوس “نضاعف إنتاجنا لأكثر من الضعف… من 650 ألف برميل إلى 1,4 مليون برميل”.

وأضاف رجل الأعمال النيجيري “هذا سيجعلها أكبر مصفاة” في العالم، متجاوزة مصفاة جامناغار الهندية.

قبل افتتاح مصفاة دانغوتي الخاصة العام الماضي، كانت نيجيريا تستورد معظم احتياجاتها من الوقود، على الرغم من موقعها كأكبر منتج للنفط في إفريقيا.

وبعد سنوات من الإهمال وسوء إدارة المصافي المملوكة للدولة، أحدث دانغوتي تغييرا في هذا البلد الغني بالنفط والذي يعاني الفساد، مما أدى إلى انخفاض أسعار البنزين للمستهلكين.

وأكد دانغوتي أن “هذا التوسع يعكس ثقتنا بمستقبل نيجيريا، وإيماننا بإمكانات إفريقيا، والتزامنا ببناء استقلال قارتنا في مجال الطاقة”.

سن/س ح/ب ق