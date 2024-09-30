ألمانيا: إسرائيل استخدمت حق الدفاع عن النفس حين قتلت نصر الله

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برلين (رويترز) – قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية يوم الاثنين إن إسرائيل استخدمت حقها في الدفاع عن نفسها عندما قتلت حسن نصر الله أمين عام حزب الله في غارة كبيرة على بيروت يوم الجمعة.

وأضاف “حزب الله منظمة إرهابية بالطبع وكان من الواضح أن اجتماعا لكبار قادة حزب الله، والذي يمكننا أن نفترض حتى من مسافة بعيدة، أنهم كانوا يخططون لعمليات أخرى”.

وتابع “وبالتالي هناك أيضا أسباب في هذا الصدد تجعلنا نعتقد بأن حق الدفاع عن النفس قد تمت ممارسته هنا”.