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ألمانيا تعلن عن إجلاء بعض رعاياها من لبنان

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برلين (رويترز) – قالت الحكومة الألمانية في بيان يوم الاثنين إنها أجلت من لبنان بعض الموظفين غير الأساسيين وأسر العاملين في السفارة وعددا من المواطنين الألمان من ذوي الحالات الصحية الضعيفة، وإنها ستواصل دعم الآخرين الذين يحاولون مغادرة البلاد.

ورفعت وزارة الخارجية الألمانية مستوى الأزمة بالنسبة للبعثات في بيروت ورام الله وتل أبيب مرة أخرى مطلع الأسبوع، على الرغم من أن السفارات ما زالت تعمل.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية يوم الاثنين إن هناك حاليا 1800 مواطن ألماني مسجل في لبنان.

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SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية