The Swiss voice in the world since 1935
جنيف الدولية
الدبلوماسية السويسرية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
الديمقراطية السويسرية
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
المجتمع المسن
ثقافة
مستقبل العمل
الديموغرافيا
تاريخ
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
نقاشات
شاهد جميع المناقشات
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الوصول إلى الأدوية
الابتكار في الرعاية الصحية
الأعمال الزراعية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية

أمريكا تحث الصين على ثني إيران عن إغلاق مضيق هرمز

reuters_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
3دقائق

من جاسبر وارد

واشنطن (رويترز) – دعا وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو الصين يوم الأحد إلى حث إيران على عدم إغلاق مضيق هرمز بعد أن قصفت واشنطن مواقع نووية إيرانية.

جاءت تعليقات روبيو لقناة فوكس نيوز بعد أن أفادت قناة (برس تي.في) الإيرانية بأن البرلمان الإيراني وافق على إجراء لإغلاق المضيق الذي تمر منه نحو 20 بالمئة من تدفقات النفط والغاز العالمية.

وقال روبيو، الذي يشغل أيضا منصب مستشار الأمن القومي الأمريكي “أحث الحكومة الصينية في بكين على الاتصال بهم بشأن هذا الأمر، لأنهم يعتمدون بشدة على مضيق هرمز في إمداداتهم النفطية”.

وأضاف “إذا فعلوا ذلك، فسيكون ذلك خطأ فادحا آخر. إنه انتحار اقتصادي لهم. وما زالت لدينا خيارات للتعامل مع ذلك، ولكن ينبغي على الدول الأخرى النظر في الأمر أيضا. سيلحق ذلك أضرارا باقتصادات الدول الأخرى أشد من‭‭ ‬‬(الضرر على) اقتصادنا”.

وقال روبيو إن أي خطوة لإغلاق المضيق ستمثل تصعيدا هائلا يستدعي ردا من الولايات المتحدة ودول أخرى.

وعندما طُلب من السفارة الصينية في واشنطن التعليق على تصريحات روبيو، قالت إن الخليج والمياه المجاورة له مهمة للتجارة الدولية في السلع والطاقة.

وقال المتحدث باسم السفارة الصينية ليو بينجيو في بيان مكتوب “تدعو الصين المجتمع الدولي إلى تكثيف الجهود لتهدئة الصراعات ومنع الاضطرابات الإقليمية من التسبب في مزيد من الاضطرابات في التنمية الاقتصادية العالمية”.

وقال مسؤولون أمريكيون إن الضربات “محت” المواقع النووية الرئيسية لإيران باستخدام 14 قنبلة خارقة للتحصينات وأكثر من 24 صاروخ توماهوك وما يزيد على 125 طائرة عسكرية. وتصعد هذه الضربات الصراع الدائر في الشرق الأوسط.

وتعهدت طهران بالدفاع عن نفسها. وحذر روبيو يوم الأحد إيران من الرد، قائلا إن مثل هذا الإجراء سيكون “أسوأ خطأ ترتكبه على الإطلاق”.

وأضاف أن الولايات المتحدة مستعدة للحوار مع إيران.

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: مارك لويتينيغّر

ما هي تجربتك مع أزمة السكن وارتفاع أسعار العقارات؟

تواجه سويسرا أزمة سكن آخذة في التفاقم. برأيك، ما السبل الممكنة لتفادي هذه الأزمة؟

شارك في الحوار
47 إعجاب
57 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: دوريان بوركهالتر

أي مستقبل ينتظر القطاع الإنساني في ظل تقلص الدعم الدولي؟

أقدمت عدة دول – من بينها الولايات المتحدة وسويسرا – على تقليص ميزانياتها المخصصة للمساعدات، مما أدخل القطاع الإنساني في أزمة وجودية. وفي ضوء هذا الوضع، ما السبل التي ينبغي للعاملين والعاملات في المجال الإنساني استكشافها؟ رأيك يهمّنا!

شارك في الحوار
18 إعجاب
15 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: سارة إبراهيم

هل يساورك القلق بشأن التأثير البيئي للذكاء الاصطناعي؟

الأدوات الحالية للذكاء الاصطناعي تحتاج إلى كميات هائلة من الطاقة والموارد الطبيعية لتعمل. هل يؤثر ذلك على طريقة استخدامك لها؟

شارك في الحوار
9 إعجاب
17 تعليق
عرض المناقشة
قراءة معمّقة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية