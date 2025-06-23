أمريكا تحث الصين على ثني إيران عن إغلاق مضيق هرمز

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من جاسبر وارد

واشنطن (رويترز) – دعا وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو الصين يوم الأحد إلى حث إيران على عدم إغلاق مضيق هرمز بعد أن قصفت واشنطن مواقع نووية إيرانية.

جاءت تعليقات روبيو لقناة فوكس نيوز بعد أن أفادت قناة (برس تي.في) الإيرانية بأن البرلمان الإيراني وافق على إجراء لإغلاق المضيق الذي تمر منه نحو 20 بالمئة من تدفقات النفط والغاز العالمية.

وقال روبيو، الذي يشغل أيضا منصب مستشار الأمن القومي الأمريكي “أحث الحكومة الصينية في بكين على الاتصال بهم بشأن هذا الأمر، لأنهم يعتمدون بشدة على مضيق هرمز في إمداداتهم النفطية”.

وأضاف “إذا فعلوا ذلك، فسيكون ذلك خطأ فادحا آخر. إنه انتحار اقتصادي لهم. وما زالت لدينا خيارات للتعامل مع ذلك، ولكن ينبغي على الدول الأخرى النظر في الأمر أيضا. سيلحق ذلك أضرارا باقتصادات الدول الأخرى أشد من‭‭ ‬‬(الضرر على) اقتصادنا”.

وقال روبيو إن أي خطوة لإغلاق المضيق ستمثل تصعيدا هائلا يستدعي ردا من الولايات المتحدة ودول أخرى.

وعندما طُلب من السفارة الصينية في واشنطن التعليق على تصريحات روبيو، قالت إن الخليج والمياه المجاورة له مهمة للتجارة الدولية في السلع والطاقة.

وقال المتحدث باسم السفارة الصينية ليو بينجيو في بيان مكتوب “تدعو الصين المجتمع الدولي إلى تكثيف الجهود لتهدئة الصراعات ومنع الاضطرابات الإقليمية من التسبب في مزيد من الاضطرابات في التنمية الاقتصادية العالمية”.

وقال مسؤولون أمريكيون إن الضربات “محت” المواقع النووية الرئيسية لإيران باستخدام 14 قنبلة خارقة للتحصينات وأكثر من 24 صاروخ توماهوك وما يزيد على 125 طائرة عسكرية. وتصعد هذه الضربات الصراع الدائر في الشرق الأوسط.

وتعهدت طهران بالدفاع عن نفسها. وحذر روبيو يوم الأحد إيران من الرد، قائلا إن مثل هذا الإجراء سيكون “أسوأ خطأ ترتكبه على الإطلاق”.

وأضاف أن الولايات المتحدة مستعدة للحوار مع إيران.