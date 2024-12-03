أمريكا تشدد العقوبات على “أسطول الظل” النفطي الإيراني

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واشنطن (رويترز) – كثفت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم الثلاثاء عقوباتها على إيران لتطال 35 كيانا وسفينة قالت إنها نقلت نفطا إيرانيا بشكل غير مشروع إلى أسواق أجنبية ضمن مما وصفته وزارة الخزانة الأمريكية بأنه “أسطول الظل” لطهران.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان إن العقوبات تضاف إلى عقوبات فرضت سابقا في 11 أكتوبر تشرين الأول ردا على هجوم شنته إيران في أول أكتوبر تشرين الأول على إسرائيل وردا على التصعيد النووي الذي أعلنته طهران.

وقال برادلي سميث، وكيل وزارة الخزانة الأمريكية لشؤون مكافحة الإرهاب والاستخبارات المالية بالإنابة في بيان “ما زالت إيران تضخ عائدات تجارتها النفطية في تطوير برنامجها النووي وزيادة الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة ورعاية وكلائها الإرهابيين الإقليميين لتهدد بمزيد من زعزعة الاستقرار في المنطقة”.

وأضاف سميث “الولايات المتحدة ما زالت ملتزمة بتعطيل أسطول الظل من السفن والمشغلين الذين يسهلون هذه الأنشطة غير المشروعة، باستخدام مجموعة كاملة من أدواتنا وصلاحياتنا”.

وتستهدف مثل هذه العقوبات قطاعات رئيسية في الاقتصاد الإيراني بهدف حرمان الحكومة من الأموال اللازمة لدعم برامجيها النووي والصاروخي. وتحظر هذه الخطوة بشكل عام على أي أفراد أو كيانات أمريكية إجراء أي أعمال تجارية مع الكيانات المستهدفة وتجميد أي أصول بالولايات المتحدة.