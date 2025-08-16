The Swiss voice in the world since 1935
أمريكا توقف جميع تأشيرات الزيارة للقادمين من غزة

تم نشر هذا المحتوى على
3دقائق

واشنطن (رويترز) – قالت وزارة الخارجية الأمريكية يوم السبت إنها قررت إيقاف جميع تأشيرات الزيارة للأفراد القادمين من قطاع غزة لحين إجراء “مراجعة شاملة ودقيقة”.

وأضافت الوزارة أن “عددا قليلا” من التأشيرات المؤقتة لأغراض طبية وإنسانية صدرت في الأيام القليلة الماضية، دون الإعلان عن أرقام محددة.

ويظهر تحليل لعدد التأشيرات الشهرية المنشورة على الموقع الإلكتروني للوزارة أن الولايات المتحدة أصدرت أكثر من 3800 تأشيرة زيارة من فئتي بي1 وبي2 لحاملي وثيقة سفر السلطة الفلسطينية، من بينها 640 تأشيرة صدرت في مايو أيار.

وتتيح تأشيرات الزيارة من فئتي بي1 وبي2 للأجانب تلقي العلاج في الولايات المتحدة.

ويأتي قرار وزارة الخارجية الأمريكية بعد أن قالت لورا لومر، الناشطة المنتمية لليمين المتطرف والحليفة للرئيس دونالد ترامب، على مواقع للتواصل الاجتماعي يوم الجمعة إن “لاجئين” فلسطينيين دخلوا الولايات المتحدة هذا الشهر.

وأثار تصريح لومر غضب بعض الجمهوريين، إذ قال النائب الأمريكي تشيب روي، من تكساس، إنه سيستفسر عن هذا الأمر فيما وصف النائب راندي فاين من فلوريدا هذه الخطوة بأنها “خطر على الأمن القومي”.

وتعرضت غزة للدمار جراء حرب اندلعت في السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023، عندما شنّت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) هجوما على إسرائيل، مما أسفر وفقا لإحصاءات إسرائيلية عن مقتل 1200 شخص واحتجاز 251 رهينة.

وأدت الحملة العسكرية التي شنتها إسرائيل على غزة ردا على هجوم حماس إلى مقتل أكثر من 61 ألف فلسطيني، وفقا لمسؤولي الصحة في القطاع.

ولم تُشر الولايات المتحدة إلى أنها ستقبل الفلسطينيين النازحين بسبب الحرب. لكن مصادر قالت لرويترز إن جنوب السودان وإسرائيل يناقشان خطة لنقل الفلسطينيين إلى الدولة الأفريقية.

(إعداد حسن عمار للنشرة العربية – تحرير محمد عطية)

