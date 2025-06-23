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أمريكا ساعدت عددا من رعاياها على مغادرة إسرائيل مطلع الأسبوع

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واشنطن (رويترز) – قال مسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية يوم الاثنين إن الولايات المتحدة ساعدت نحو 170 من المواطنين والمقيمين الدائمين الشرعيين وأفراد عائلاتهم على مغادرة إسرائيل يومي السبت والأحد.

وتأتي هذه العمليات وسط تصاعد التوتر في الشرق الأوسط، بعد انضمام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للحرب الجوية الإسرائيلية على طهران من خلال قصف مواقع نووية إيرانية صباح يوم الأحد.

وقالت القوات المسلحة الإيرانية إنها نفذت هجوما صاروخيا على قاعدة العديد الجوية الأمريكية في قطر يوم الاثنين.

وذكر المسؤول الأمريكي أن ثلاث رحلات جوية انطلقت من إسرائيل يوم الأحد وعلى متنها نحو 100 من المواطنين الأمريكيين والمقيمين الدائمين وأفراد من عائلاتهم.

وبدأت رحلات المغادرة يوم السبت، وقال المسؤول الأمريكي إن وزارة الخارجية نظمت رحلتين انطلقتا من تل أبيب إلى أثينا وعلى متنهما حوالي 70 شخصا.

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