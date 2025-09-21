أمير قطر يتوجه إلى نيويورك للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة

reuters_tickers

1دقيقة

القاهرة (رويترز) – أعلن الديوان الأميري في قطر يوم الأحد أن أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني توجه إلى نيويورك للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

ويجتمع زعماء العالم في نيويورك مع اقتراب دخول الحرب بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في قطاع غزة من عامها الثاني. وتتفاقم الأزمة الإنسانية في القطاع الفلسطيني حيث حذر مرصد عالمي لمراقبة الجوع من تفشي المجاعة ومن المرجح أن تنتشر بحلول نهاية الشهر.

(تغطية صحفية منة علاء الدين -إعداد حسن عمار للنشرة العربية)