أنقرة: تعاون بين تركيا والعراق وسوريا والأردن ضد تنظيم الدولة الإسلامية

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أنقرة (رويترز) – قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان يوم الأربعاء إن تركيا والعراق وسوريا والأردن ستتخذ خطوات نحو محاربة تنظيم الدولة الإسلامية في المنطقة بشكل مشترك وتهدف إلى عقد أول اجتماع بشأن هذه القضية في الأردن.

ومنذ الإطاحة بالرئيس السوري السابق بشار الأسد في ديسمبر كانون الأول، حذرت الدول الغربية والإقليمية من احتمال عودة تنظيم الدولة الإسلامية.

ويُحتجز آلاف من أعضاء التنظيم المسلح في معسكرات احتجاز في شمال شرق سوريا.

وصرح فيدان لوكالة الأناضول التركية للأنباء بأن الدول الأربع توصلت إلى اتفاق مبدئي من أجل تعاون أوثق بين وزارات الخارجية والدفاع وأجهزة المخابرات.

وأضاف أن الدول الأربع تعتزم اتخاذ إجراءات بشأن أمن الحدود، لكنه لم يحدد موعد عقد الاجتماع الأول.

تتولى قوات سوريا الديمقراطية المتحالفة مع الولايات المتحدة حراسة معسكرات الاحتجاز. وتصنف تركيا قوات سوريا الديمقراطية ووحدات حماية الشعب، الفصيل الرئيسي فيها، إرهابية. وتقول إنه يتعين تسليم إدارة المعسكرات للحكومة السورية الجديدة.

وأعلنت أنقرة مرارا دعمها للإدارة السورية الجديدة، التي تربطها علاقات ودية مع تركيا، في معركتها ضد تنظيم الدولة الإسلامية ووحدات حماية الشعب، ودعت إلى خوض معركة مشتركة ضدهما.

واستقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوم الثلاثاء الرئيس السوري المعين حديثا أحمد الشرع في أنقرة لإجراء محادثات بشأن الخطوات التي يجب اتخاذها ضد المسلحين الأكراد وقضايا أخرى.