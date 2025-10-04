إثيوبيا تنتقد تصريحات مصر بشأن فيضانات في السودان سببها سد النهضة

afp_tickers

3دقائق

انتقدت إثيوبيا السبت التصريحات “الكاذبة” الصادرة عن مصر التي اتهمتها الجمعة بالتسبب بفيضانات في السودان من خلال فتح بوابات سد النهضة الضخم الذي افتُتح مؤخرا على نهر النيل، وهو ما أثار توترا بين البلدين.

افتُتح سد النهضة الإثيوبي الكبير والذي يعتبر أكبر منشأة لتوليد الطاقة الكهرومائية في افريقيا، مطلع أيلول/سبتمبر.

لأكثر من عقد انتقدت مصر بشدة السد خشية فقدان مصدرها الرئيسي للمياه، معتبرة أنه يُشكل “تهديدا وجوديا”.

والجمعة، قالت وزارة الموارد المائية والري المصرية إنها تابعت “تطورات فيضان نهر النيل لهذا العام، وما ارتبط بها من تصرفات أحادية متهورة من جانب إثيوبيا في إدارة سدها (سد النهضة) غير الشرعي المخالف للقانون الدولي”.

واعتبرت أن “هذه التصرفات ألحقت اضرارا بالسودان (…) وتفتقر إلى أبسط قواعد المسؤولية والشفافية، وتمثل تهديدا مباشرا لحياة وأمن شعوب دول المصب”.

وتشهد عدة مناطق في السودان منها العاصمة الخرطوم، فيضانات منذ أسابيع وتعزو السلطات السودانية ذلك إلى تغير المناخ وهطول أمطار غزيرة استثنائيا وفتح بوابات السدود.

ووصفت وزارة المياه الاثيوبية في بيان السبت تصريحات السلطات المصرية بأنها “ضارة وكاذبة وتهدف إلى خداع المجتمع الدولي”.

وأوضحت أديس أبابا أن سبب الفيضانات في السودان “هو بالأساس زيادة حجم مياه النيل الأبيض، وهو أحد روافد نهر النيل وليس له علاقة بإثيوبيا”.

يقع سد النهضة الإثيوبي الكبير على النيل الأزرق الذي ينبع من إثيوبيا ويتدفق إلى السودان حيث يلتقي بالنيل الأبيض ليشكلا نهر النيل. ويوفر النيل الأزرق ما يصل إلى 85% من مياه نهر النيل.

من ناحية أخرى، قالت إثيوبيا إن السد كان من شأنه أن يحول دون “تدمير تاريخي للأرواح البشرية والبنية التحتية” في السودان ومصر في الأشهر الأخيرة بعد “الأمطار الغزيرة على المرتفعات الإثيوبية” هذا العام.

تعتمد مصر التي يبلغ عدد سكانها حوالى 110 ملايين نسمة، على نهر النيل لتلبية 97% من حاجاتها من المياه وخصوصا للزراعة.

وصرح بيترو ساليني الرئيس التنفيذي لشركة ويبيلد، مديرة مشروع السد الاثيوبي، في مقابلة مع وكالة فرانس برس مطلع أيلول/سبتمبر أن السدود “تساهم في تدفق المياه لإنتاج الطاقة. بالتالي هي ليست أنظمة ري تستهلك المياه. ولا تغيير في حجم التدفق”.

ديغ/ليل/ب ق